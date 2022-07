Organizar una boda es una de las tareas más complicadas en la vida de una pareja. Por ello, la confirmación de los invitados resulta crucial para poder planificar cómo se sentarán los asistentes en el banquete y encargar y determinado número de cubiertos.

Sin embargo, Fernando, que estaba muy ocupado con su trabajo, decidió delegar en sus hermanas la confirmación a la boda de su prima. Sus hermanas, por el contrario, explicaron a Alba que no sabían a ciencia cierta si Fernando acudiría al evento.

Finalmente, el joven condujo durante más de cuatro horas para acudir a la boda de su prima y allí se llevó la sorpresa: no habían contado con él porque nadie había confirmado su asistencia. Este miércoles, Espejo público ha hablado tanto con Fernando como con Alba.

La vergüenza más grande de mi vida:

Acabo de llegar a una boda a 4'5 horas de mi casa y me han dicho que no estaba invitado.

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 — Fry Santes (@frysantes) July 16, 2022

La mujer ha destacado que decidió que su primo se sentase con sus hermanas y que, aunque fue una sorpresa que asistiera, no le molestó ni le inquietó. "De él me lo espero", ha recalcado la novia.

Fernando decidió contar su experiencia en Twitter, donde su vivencia se ha hecho viral y ha conseguido más de 76.000 'me gusta' y se ha compartido en más de 2.700 ocasiones. En los comentarios del tuit, algunos usuarios explicaron que habían vivido casos similares.

Pues obviamente aquí postureando pic.twitter.com/M3zRWkXXMB — Fry Santes (@frysantes) July 16, 2022

El joven se quedó a la boda, aunque en un principio pensó en marcharse, así lo hizo saber a través de su perfil en la red social. Por su parte, los colaboradores del matinal han dividido sus opiniones. Rubén Amón ha destacado que siempre hay que confirmar si se va o no a una boda; mientras que otros colaboradores han apuntado que, al ser un primo y no una persona más lejana, los novios deberían haberse puesto en contacto con él al no tener una respuesta clara acerca de su asistencia.