Sánchez insisteix a demanar prudència i recorda que "el canvi climàtic mata"

"Vivim dies molt durs, molt difícils, pels incendis que s'han cobrat dos vides humanes i una gran quantitat de boscos, finques, llars... memòries i records emocionals", ha manifestat en la inauguració del condicionament d'una carretera al seu pas pel Port de Querol, a Morella (Castelló), abans de desplaçar-se a la zona afectada per l'incendi d'Ateca a Aragó.

Sánchez, després de mostrar la seua solidaritat als veïns afectats i al president aragonés, Javier Lambán, qui no ha pogut assistir a l'acte, ha tornat a assegurar que el Govern està "bolcat" en les tasques d'extinció al costat de la resta d'administracions, com va traslladar en els últims dies en les seues visites als incendis a Extremadura i Galícia.

Ha destacat l'esforç dels efectius que combaten el foc en primera línia i ha demanat cautela a la població perquè els incendis "ja s'han cobrat la vida de més de 500 persones en el nostre país". "Hi ha els qui continuen negant l'emergència climàtica, els qui pensen que és un problema de futur quan és del present, desgraciadament perquè molts en el passat no ho van considerar un problema", ha constatat.

Per açò ha garantit que per al Govern és una prioritat i ha reiterat la seua petició que la lluita contra l'emergència climàtica es convertisca en una política d'estat" per a totes les administracions, ja que "afecta al dia a dia i transcendeix les legislatures i l'orientació ideològiques".

"Només sent sostenibles combatrem el canvi climàtic", ha reivindicat", i ha lamentat les 70.000 hectàrees perdudes que suposen enguany quasi el doble de la mitjana de la passa dècada.

També la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que el Govern està "en suspens" pels incendis i comparteix l'ansietat per aquesta terrible devastació.

I el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha traslladat el suport de la Comunitat Valenciana als "amics d'Aragó" i ha recalcat que estan disposats a col·laborar "en qualsevol moment i lloc" en la lluita contra les flames.