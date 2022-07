Manolo Romero, un histórico de los concursos que vive sin tele en casa: "Me llevé el bote de 'Pasapalabra' sin estudiar, no cogí un libro"

En marzo de 2004, ganó en Pasapalabra el premio más alto entregado hasta entonces por un concurso de televisión en España, (1.023.000 Euros). Hablamos de Manolo Romero, un jerezano nacido en 1973 y que es un histórico de este tipo de programas.

Además, también ha concursado en otros programas, como Saber y ganar, donde comenzó su participación en el programa en el año 2000 y consiguió mantenerse durante 88 programas consecutivos. Se convirtió en el segundo concursante en alcanzar las 100 ediciones después de reincorporarse con motivo del número 2.000 del programa, en el año 2015.

Licenciado en Geografía e Historia, está además especializado en Arte, también ha participado en otros concursos como ¡Boom!, donde se llevó otro suculento premio con Los Dispersos, así como El juego del euromillón, La quinta esfera, 50x15 o El gran quiz.

Eso sí, tiene una espinita: "Del que no me han llamado es de ¿Quién quiere ser millonario?", cuenta en una entrevista a Supertele, donde desvela algunos trucos para participar en este tipo de concursos. O más, bien, todo lo contrario, porque no es que los prepare especialmente, ya que, según él, va a ellos "con lo puesto". "No estudio para presentarme", indica.

De hecho, dice que en Pasapalabra "el nivel de antes no era el de ahora". "Yo me llevé el bote sin estudiar, con mis conocimientos, no cogí un libro", desvela.

Sobre el concurso de las tardes de Antena 3 presentado por Roberto Leal, señala que, para él, es el más complicado en el que ha estado. "Te lo juegas todo en un minuto, no puedes despistarte ni fallar porque es mu probable que te vayas, mientras que en los otros los puedes ir sacando más o menos".

Además, el jerezano desvela que no tiene televisión en casa, por eso no vio la victoria de Pablo Díaz en Pasapalabra. Sé que ganó y que estuvo mucho tiempo, pero por comentarios de gente de los concursos que conozco".