El jutjat prorroga sis mesos la investigació per les ajudes a Francis Puig

D'aquesta manera, el jutge ha acceptat la petició realitzada pel ministeri fiscal, qui va sostindre la seua sol·licitud en el fet que estiguera pendent del resultat d'una sèrie d'informes pericials sol·licitats a les intervencions de les administracions valenciana i catalana per a esbrinar les quantitats presumptament obtingudes de manera irregular.

En la seua resolució, el magistrat justifica la pròrroga en les dilacions indegudes no imputables a l'òrgan judicial i a la dificultat per a la incorporació del material probatori necessari per a la investigació, en haver-hi diligències acordades que no han pogut realitzar-se, segons consta en l'acte consultat per Europa Press.

I sobre aquest tema, recorda que en aquests moments està pendent la diligència d'informes d'intervenció de la Generalitat i altres diligències d'investigació. Així, prorroga la investigació i recorda que la mateixa podrà tornar a allargar-se per igual termini o un d'inferior a instàncies del ministeri fiscal i prèvia audiència de les parts.

El Jutjat d'Instrucció número 4 de València investiga la possible adjudicació fraudulenta de subvencions de la Generalitat valenciana, de la Generalitat catalana i del Govern d'Aragó a les mercantils Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B i Kriol Produccions entre els anys 2015 i 2018.

Després de la declaració que va prestar el passat mes de maig Francis Puig davant el jutge, el seu advocat va assegurar que es va exposar que en aquest cas no hi ha frau en les subvencions perquè la suma de les quanties suposadament irregulars percebudes no aconsegueix els 120.000 euros que exigeix aquest tipus penal.