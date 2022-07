El CCMCV demana a Mínguez millores laborals, potenciar Primària i solucionar la situació de les SAMU

Per la seua banda, el conseller s'ha mostrat disposat a estudiar aquestes peticions i ha anunciat una via de comunicació directa en la qual les opinions dels representants dels col·legis de metges de la Comunitat Valenciana seran "tingudes en compte". Per a açò, mantindrà reunions periòdiques amb el Consell i un contacte permanent amb els col·legis de metges de les tres províncies, segons han assenyalat les mateixes fonts.

De la mateixa manera, han ressaltat que Mínguez s'ha mostrat coneixedor dels problemes que afecten al sector i als professionals i els ha mostrat la seua disposició per a abordar els diferents temes tractats.

En concret, li han manifestant la seua oposició a l'existència de SAMU sense metges i li han sol·licitant ampliar els cursos de capacitació per al personal mèdic necessari per a treballar en aquestes unitats, que van ser suspesos fa 2 anys i que apunten com una de les causes de la falta de metges que hi ha en l'actualitat.

Així mateix, li han suggerit la col·laboració amb els Interlocutors Policials Sanitaris davant l'augment de les agressions al personal mèdic, li han mostrat la seua oposició a l'exigència del títol de valencià per a contractes en la sanitat pública, i li han reclamat la integració dels metges d'Atenció Primària en el programa de garbellat i prevenció del càncer de còlon, mitjançant la seua retribució en mòduls de consultes específiques per a açò.

De la mateixa manera, han analitzat la "situació crítica" d'Atenció Primària, que precisa d'"un finançament major, i autonomia per a la seua gestió" i li han sol·licitant la creació d'una Direcció general d'Atenció Primària. A curt termini, li han demanat oferir mòduls per a pal·liar l'actual massificació de les consultes davant la insuficient substitució de facultatius per tot tipus d'absències o vacances.

PROTOCOLS CONSENSUATS

Així mateix, li han reclamat restablir la subvenció al Programa PAIME, realitzar protocols consensuats entre l'Atenció Primària i l'Hospitalària evitant les disparitats existents entre Departaments, i control pels Servicis Centrals de les consultes virtuals a especialitats hospitalàries, puix que poden suposar "un risc per als pacients, i una alteració de la deontologia mèdica que ja ha sigut advertit per l'Organització Mèdica Col·legial".

Finalment, li han sol·licitat millores de "la deficient" interfície del programa d'història clínica Abucassis, incentivar els llocs de difícil cobertura amb millores i adequacions de contractes i avantatges laborals, evitant l'obligatorietat de mobilització de metges d'altres departaments o especialitats, així com l'exigència del certificat de col·legiació davant qualsevol contracte de l'Administració.