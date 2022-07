Oltra declararà el 19 de setembre com a imputada pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex a una menor

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Oltra haurà d'acudir a declarar a les 9.30 hores en el marc de les diligències que se segueixen contra ella i altres 13 investigats més per la gestió del cas dels abusos, fets pels quals va ser condemnat en el seu moment el seu ex-marit.

La citació es produeix després que el procediment haja tornat al Jutjat d'Instrucció 15 de València, òrgan que va originar la investigació.

En el transcurs de la instrucció, el jutge va detectar el passat mes d'abril indicis de delicte "racionals, seriosos i fundats" contra Oltra, que en eixe moment era aforada, amb el que es va haver d'inhibir en favor del TSJCV, òrgan competent per a investigar aquests procediments.

El tribunal, després d'estudiar l'assumpte, va decidir imputar Oltra i la va citar a declarar per a aquest mes de juliol en apreciar "una sèrie d'indicis plurals" que feien sospitar la possible existència d'un concert entre l'ex-vicepresidenta i diversos funcionaris per a "protegir al seu aleshores parella o bé protegir la carrera política de l'aforada".

No obstant açò, dies després l'ex-vicepresidenta va decidir renunciar a tots els seus càrrecs públics, amb el que va perdre l'aforament. D'aquesta manera, la causa ha tornat al jutjat original.

En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, de 14 anys, a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV.

Després de la condemna, la menor -que va acudir emmanillada al juí contra l'educador- va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial.