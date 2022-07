Un micro abierto 'caza' a Carlos Lozano insultando a su ex, Miriam Saavedra, tras un tenso enfrentamiento en directo

Carlos Lozano, que recientemente ha regresado a Sálvame con su propio espacio justo en su último tramo de la tarde, vivió este martes un encontronazo en directo con su ex, Miriam Saavedra, que había hablado hace unos días de él en Socialité.

"A mí me respetas", le dijo el presentador a la ganadora de GH VIP. Algo que terminó en un cara a cara entre ellos en directo.

Entonces, Lozano destapó que mantuvo una conversación con Miriam cuando ella ya tenía pareja, pero no quiso contar el contenido, algo a lo que reaccionó ella: "Yo no tengo por qué contar esa conversación, es algo que solo él y yo sabemos, era cómo me sentía en ese momento. Mencioné a mi pareja, pero no voy a contar nada. No sé la información que les ha dado Carlos, imagino que se la ha dado porque le gusta hablar de más", sostuvo la peruana.

"Dice que es un caballero y no sé por qué saca ese tema. Solo dije que es una persona que forma parte de mi pasado, no sé por qué le molesta", confesó Miriam, que también señaló que, siempre que habla del presentador, lo hace "con cariño".

"Sí, ayer se vio. Solo te digo que en la vida hay que ser sincero, decir las cosas que sientes y no mentir. No te mientas a ti misma, me he dado cuenta con el tiempo que hablar contigo es estar en la bola de la mentira. Quiero que seas feliz con tu novio y que ganes mucho dinero. Pero de mí no hables", reaccionó él.

"Yo no estoy hablando de ti, el que me ha mencionado largo y tendido has sido tú. Eres tú la que has empezado después de tanto tiempo y cuando hablas de mí no cuentas la verdad", volvió a responder ella, metiéndose ambos en un bucle con difícil salida.

Una vez finiquitado el enfrentamiento, y coincidiendo con el final del programa, Lozano terminó diciendo: "Miriam está mal de la cabeza, es una desequilibrada". Unas palabras que dijo pensando que tenía el micrófono cerrado. Aunque nada más lejos de la realidad.