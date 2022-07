El espectacular posado de Victoria Federica a lomos de un caballo: "Para conseguir lo que quieres siempre hay que hacer sacrificios"

"La afición por los caballos me viene de familia, ya que tanto mi madre como antes mi abuelo eran aficionados y muy buenos jinetes", dice Victoria Federica en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!

Una declaración con la que se entiende mejor la manera en la que la publicación ha querido ilustrar la entrevista a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que posa espectacular a lomos de un caballo.

En ella, la celebrity habla de su proyecto de vida: "Quiero formar una familia, mientras profesionalmente pueda dedicarme a lo que me apasiona: la moda", dice la joven.

Precisamente de ese futuro, del que se dijo que quería ser influencer, aclara: "No he cambiado de opinión. Sigo sin considerarme una influencer como tal. Gente de mi círculo cercano lo es, conozco bien su trabajo y creo que no es comparable".

Sobre ella, confiesa: "La verdad es que soy un poco tímida al principio y de primeras me cuesta abrirme. Pero creo que lo hago más por sentido de protección que por timidez".

Tomar las riendas de su vida siendo Victoria Federica no creo que lo tenga muy complicado. pic.twitter.com/Gy7lRQBwrg — Javier (@javibujidos) July 20, 2022

Precisamente, de su personalidad, destaca: "Soy leal, divertida y cariñosa. Creo que la determinación es mi mayor virtud y defecto... me gustaría ser menos desordenada".

En cuanto a su posición y estatus, afirma: "La vida te demuestra, tarde o temprano, que da igual quién seas... Para conseguir lo que quieres, siempre se necesita esfuerzo y hacer sacrificios".

Respecto a la opinión pública, indica: "Es difícil caer bien a todo el mundo, pero me gustaría que me conocieran como una buena persona, leal a mis amigos y entregada a mi familia".

Victoria también habla de amor. "Ocupa un lugar muy importante en mi vida. No tengo un hombre ideal. Lo más importante para mí es que sea buena persona".