Alejandro Nieto se rompe al hablar de su papel como padre y reconoce que no confía en Tania

Telecinco emitió este martes 19 de julio una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. En ella, Alejandro Nieto se enfrentó al Puente de las emociones.

El concursante ha roto a llorar desconsoladamente al lisar el primer peldaño: 'Paternidad'.

"La paternidad me vino muy joven. No quería ser padre, pero en el momento en el que le vi la cara mi hijo me cambió todo. Igual no he sido el mejor padre, pero si hago algo es por y para él. Yo no estaba preparado para ser padre", ha confesado entre lágrimas.

"En muchas ocasiones, por dejar una vida atrás y por trabajo me fui a Canarias a vivir. También con el covid me tuve que separa de él y lo pasé muy mal".

También habló el modelo sobre su relación con Tania Medina y su infidelidad con Stiven, actual pareja de Rosario Matew: "Estoy con mucha incertidumbre e inseguridad. La quiero muchísimo, pero es verdad que ocurrió algo hace un tiempo y me ha creado mucha inseguridad en mi relación. Lucho cada día para que no sea así e intentar perdonarla, o perdonarla del todo, porque al final estoy con ella".

Después, al llegar a la palabra perdón, Alejandro volvió a romperse: "Le voy a pedir perdón a mi hijo, aunque no lo va a saber. Le pido perdón por si en algún momento he sido mal padre, y a mis padres por si he sido mal hijo. A mis exparejas si no he sido buena pareja. Le pido perdón a mi hermano por si en algún momento he sido mal hermano y a mis amigos si no he sido buen amigo. También a Tania por las veces que he sido un bruto, pero nunca he hecho daño a nadie queriendo".

El puente de Alejandro Nieto ha sido verdaderamente emocionante.



Gracias @alenietomarr por abrirte en canal delante de toda una audiencia. #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/Z5zQvBbR2c — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) July 19, 2022

Desde plató, la aludida contestó que entendía la posición del andaluz. La respuesta por parte de Tania Medina no se ha hecho esperar desde plató. "Agradezco que haya sido sincero, era lo que esperaba de él. Se lo merecen tanto él mismo como la audiencia. Es una realidad, me equivoqué en su día. Aún seguimos intentándolo y él tiene que terminar de perdonarme ya del todo", explicó Medina, afectada.