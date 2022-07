El Senado aprobó este martes de manera definitiva la reforma de la ley concursal, cuyo objetivo es, básicamente, agilizar los procedimientos y garantizar la actividad de empresas viables. Y lo hizo sin que, finalmente, se incluyera en ella la enmienda que pretendía insertar el PSOE para garantizar a Dolores Delgado un ascenso en su carrera en el Ministerio Público una vez dejara de ser fiscal general del Estado, algo que ocurrió este martes con el anuncio de su dimisión por motivos de salud.

El intento del PSOE de incluir esta enmienda fue una de las últimas polémicas que ha tenido como protagonista a Delgado. La controversia se desató hace unas semanas, cuando los socialistas trataron de garantizar en el Congreso y por la puerta de atrás un ascenso a la fiscal general una vez abandonara su puesto. La idea era conseguir aprobar una enmienda por la cual Delgado se hubiera convertido este mismo martes en fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Lo más polémico, no obstante, no fue el contenido de la enmienda, sino que el PSOE tratase de aprobar este cambio introduciéndolo en la ley concursal, una norma que no tiene nada que ver con la carrera fiscal. Los socialistas, no obstante, se vieron obligados a renunciar a sus intenciones por la negativa de PP y Unidas Podemos a apoyar esa enmienda. La treta también causó malestar en los socios parlamentarios del Gobierno, que cargaron contra lo que calificaron de "trampas", en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El PSOE intentó durante días defender su propuesta al más alto nivel, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, sostuvo que la medida no estaba pensada en exclusiva para la fiscal Delgado y que respondía a las propuestas que ha trasladado a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que ha recomendado a España que "fortalezca la institución de la Fiscalía y refuerce su independencia y su autonomía". No obstante, tras la presión, los socialistas tuvieron que ceder y retirar la enmienda.