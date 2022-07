Lydia Lozano lanzó una de sus habituales noticias bomba: que Alexia Rivas estaba saliendo con el sobrino de Nacho Palau, y que ese era el motivo por el que la periodista defendía al concursante de Supervivientes.

Pero a Alexia Rivas no le sentó nada bien la exclusiva de Lydia Lozano y lanzó un mensaje en Instagram, que acabó borrando a los pocos minutos. "No voy a dejar que nadie cuestione mi profesionalidad y menos relacionándola con mi vida privada. Que nadie cuestione vuestra valía profesional en base a especulaciones".

Lydia ha confirmado que ese mismo texto se lo escribió poco después a ella en un mensaje privado. "Yo hablé con ella sobre las once de la noche. Yo le contesté que vamos a ver, que somos compañeras. Igual que yo no llamé a Lolita para decirle que su hija estaba embarazada, ¿cómo la iba llamar a ella antes?".

"Una cosa es que me lo hubieras contado tú y yo no lo cuento. Pero si yo me entero y lo sabía todo el mundo en el plató... Ella se cabrea porque dije que defiende a Nacho Palau porque está liada con el sobrino, pero es que la noticia es que están juntos desde hace un mes. De hecho, cuando di la noticia, hubo compañeros que me dijeron que llevaban más de un mes".