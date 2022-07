Un estudi conclou que les universitats han d'apostar per l'aprenentatge actiu fora de les aules

Així ho arreplega el treball realitzat per l'Institut INGENIO, centre mixt de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el CSIC, amb el centre d'investigació aplicada TECNALIA. Les seues conclusions estan publicades en l''International Journal of Technology and Design Education'.

L'equip apunta al fet que és necessari un canvi de mentalitat dels docents, però també un canvi d'incentius i d'estratègies de les institucions. "Les universitats han de donar-li més valor al coneixement obert, col·laboratiu i apostar des del primer minut per un currículum que estiga basat a respondre a desafiaments, problemàtiques diverses i que l'alumnat tracte de resoldre'ls amb l'ajuda de diferents actors, no necessàriament acadèmics. En definitiva, apostant pel STEM d'una manera més integral", exposa Alejandra Boni, investigadora d'INGENIO i una de les autores.

Es tracta d'un canvi profund, de molt calat, però molt necessari, ja que la societat fa temps que està demandant un altre tipus d'universitat: La filosofia 'maker' aposta per eixe coneixement obert, accessible, col·laboratiu i de co-creació, i la universitat ha d'assumir aquests valors; ha de promoure l'aprenentatge actiu fora del context universitari, en entorns participatius i col·laboratius".

Segons el projecte, la cultura 'maker' és fonamental per al futur de l'educació superior a Espanya, tant per a revitalitzar els ensenyaments en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) com per a promoure l'esperit empresarial i la innovació entre l'alumnat i, en últim terme, per a contribuir a una transformació d'un model de societat i d'universitat més col·laboratiu.

El treball constata com els docents que formaven part dels grups 'makers' resulten fonamentals per a promoure l'adopció d'eixe aprenentatge actiu en les institucions d'educació superior, si bé incideix en la necessitat d'un major respatler, amb l'inherent canvi de mentalitat, de les pròpies institucions per a avançar cap a eixe nou model d'universitat.

El projecte es va centrar en un cas pràctic, en el qual es va establir un ecosistema d'aprenentatge obert i col·laboratiu amb la participació d'educadors, estudiants i altres agents externs a la universitat.