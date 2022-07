Ecologistes demanen que la Serra Escalona siga parc natural abans del final de legislatura

"No se'ns oblida la promesa que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va fer al maig de 2016 a Guardamar (Alacant), fa ja més de sis anys, afirmant que el pròxim parc natural de la Comunitat Valenciana seria el de Sierra Escalona. El temps passa i a l'actual legislatura li queden uns mesos que han d'aprofitar-se per a fer realitat eixa promesa", defèn el president d'AGAFA, Miguel Ángel Pavón.

En la seua petició, els ecologistes recorden a Mollà que ja van demanar al març de 2020 reunir-se amb ella per a parlar sobre la declaració de Sierra Escalona com a parc natural, "sense obtindre resposta alguna de Conselleria". Ara esperen mantindre eixa reunió "com més prompte millor", en considerar que els mesos que queden de legislatura són fonamentals per a la declaració de Sierra Escalona com a parc natural, "una declaració que ha de ser l'objectiu número u en matèria de protecció d'espais naturals a la Comunitat Valenciana".

També volen abordar altres temes pendents en relació a Serra Escalona, com la tramitació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) i de les seues normes de gestió, així com la proliferació de projectes de plantes solars fotovoltaiques en l'entorn: una desena de projectes que ocuparien més de 600 hectàrees del territori vinculat.

Recorden a més que al març d'enguany van presentar un altre escrit demanant señalética pròpia per a l'actual paisatge protegit de Sierra Escalona i la constitució i posada en funcionament del seu consell de participació, "sense que des de Conselleria s'haja contestat gens fins al moment".

Finalment, els conservacionistes insistixen que el govern autonòmic prioritze la declaració de Sierra Escalona com a parc natural en els mesos que queden de legislatura: "No ens agradaria haver d'exigir responsabilitats per l'incompliment d'una promesa del propi Ximo Puig i del Consell en el seu conjunt".