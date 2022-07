Barricat (Adecco): "Hay mucho paro juvenil y un 80% de las empresas tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo"

España vive una situación de inestabilidad económica debido a una crisis global, agravada por la guerra de Ucrania, que afecta de lleno al mercado laboral. Por el momento, los datos de empleo son buenos este año, pero nubarrones como la alta inflación y la crisis energética amenazan el futuro inmediato. Iker Barricat, director general de Adecco en España, analiza para 20minutos cuáles son los riesgos y oportunidades en materia laboral, en un país que está cambiando y en el que cada vez hay más ofertas en el área tecnológica y en el que, por contra, hay dificultades para cubrir demanda laboral en profesiones tradicionales como las de camareros, obreros de la construcción o transportistas.

¿Cómo están siendo los datos de empleo en España en 2022? ¿Es un buen año?

A nadie se le escapa que los datos de empleo de los últimos meses han mostrado una evolución muy positiva si bien es importante resaltar que los meses de marzo a agosto son históricamente los más favorables para la creación de empleo en nuestro país. Dicho esto, en julio estaremos cerca de los 20,5 millones de ocupados, lo que es un récord histórico y una buenísima noticia.

Nos queda la segunda parte del año sobre el que tenemos muchas más incertidumbres derivadas de la inflación

No obstante, todavía nos queda la segunda parte del año sobre el que tenemos muchas más incertidumbres derivadas de la inflación y sus efectos en nuestra economía, la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de la misma, o la previsible subida de tipos de interés por el BCE.

Por ultimo y no menos importante tendremos que esperar a ver en las próximas EPA la evolución de las horas trabajadas para analizar qué empleo neto se está creando. No hay duda de que los contratos estables están creciendo, pero aún tenemos retos como reducir el desempleo de larga duración o incrementar la empleabilidad de los trabajadores temporales o los fijos discontinuos, y ahí es donde las agencias de empleo podemos tener un importante protagonismo.

Iker Barricat, Director Ejecutivo de Adecco Cedida

Analistas económicos vaticinan una inminente crisis, con posible entrada en recesión, muy vinculada a los efectos de la guerra y otros factores como la enorme subida de la inflación. ¿Cuál es su opinión y cómo podría afectar al mercado laboral?

El mercado laboral español ya muestra algunos síntomas de esta crisis. Desde el punto de vista de las empresas ya están sufriendo un incremento sustancial de sus costes de producción y de los costes laborales y van a ser incapaces de absorber todo ese incremento y van a tener que repercutir esos costes a los precios del mercado.

Por otro lado, los trabajadores están sintiendo la pérdida de su poder adquisitivo día a día, porque esta inflación está impactando en los costos de la energía, del combustible, etc. Bajo este escenario es muy probable que el mercado laboral se vea afectado con una reducción importante en los ritmos de creación de empleo.

¿Qué perfiles son los más demandados en 2022?

Los perfiles vinculados a la tecnología, al sector IT, a la digitalización: inteligencia artificial, blockchain, cloud computing, ingenieros de redes de arquitectos... Todo este tipo de perfiles son altamente demandados porque las empresas están en proceso de incorporación de la tecnología y de transformación de sus modelos de negocio.

Y también profesionales vinculados al sector de la salud, al sector sanitario como médicos, dues, auxiliares clínicos, enfermería.

¿Cuáles son los sectores económicos que buscan trabajadores, pero no los encuentran?

De las 110.000 vacantes según el Consejo Económico y Social, 20.000 corresponden al sector transporte, 30.000 en la construcción … y 50.000 al empleo público, y todo ello sin que se conozcan las necesidades del comercio, la hostelería, la industria, la agricultura, el sector tecnológico o la sanidad y la investigación, por poner algunos ejemplos.

Hoy en día, existe un importante porcentaje de ofertas que se quedan sin cubrir o que son de difícil cobertura en nuestro mercado laboral, y unos sectores se ven más afectados que otros por esta problemática. Es el caso por ejemplo de ofertas relacionadas con la actividad de 'Transporte y almacenamiento', donde se registra el 19,6% de puestos que cuesta cubrir, según el informe Necesidades del mercado de trabajo.

Otro de los sectores que tras la pandemia está teniendo unas cifras de creación de empleo muy positivas y que está teniendo muchas dificultades para cubrir esos puestos de trabajo es el sector turístico y de la hostelería.

Siguen faltando muchísimos perfiles en sectores tradicionales como la industria y construcción

Por últimos siguen faltando muchísimos perfiles en sectores tradicionales como la industria y construcción, perfiles técnicos como electromecánicos, albañiles, jefes de mantenimiento…

¿Por qué se ofertan puestos de camareros u obreros de la construcción y no se encuentran si han sido profesionales históricas en España?

Camareros trabajando LA GULATECA

Hay causas diversas que justifican esa falta de candidatos. Podemos destacar el relevo generacional y los estereotipos en algunos sectores menos atractivos para los jóvenes (por salarios bajos, penosidad, etc.). Por otro lado, durante la pandemia se ha producido un trasvase de profesionales entre sectores que dificulta la cobertura de estas posiciones.

España no se caracteriza por ser un país donde la movilidad geográfica sea algo muy habitual

También hay un desajuste donde se produce la demanda u oferta de empleo y donde están los demandantes de empleo. España no se caracteriza por ser un país donde la movilidad geográfica sea algo muy habitual y hay ofertas de trabajo en determinadas regiones y unas altas de desempleo en otras.

Pese a todo, todavía hoy bolsas de personas desempleadas con muy baja cualificación, que podrían tener muchas oportunidades en estos sectores si entraran en itinerarios de recualificación profesional.

¿Hay cierta desconexión entre lo que estudian los jóvenes españoles y las cualidades o habilidades que reclaman las empresas?

Más de un millón de estudiantes eligieron FP en el curso 2021-22. MEDAC

Hay una alta tasa de desempleo juvenil y a la vez 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo y un 10% de los puestos de trabajo se quedan sin cubrir. Hay posiciones muy demandadas, que el mercado hoy no está produciendo, no estamos siendo capaces de proveer a las empresas de los perfiles que necesitan. Esto tiene que ver con la adecuación de nuestro sistema educativo, de lo que nosotros producimos y lo que las empresas demandan.

No estamos siendo capaces de proveer a las empresas de los perfiles que necesitan

No hay una oferta de estudios suficiente para responder a la demanda del mercado. Más de 30.000 jóvenes no pueden optar a las carreras de IT. Las empresas tenemos muchos problemas para cubrir estos perfiles, que tienen una tasa de paro cercana al 0%. Hay una vocación y una demanda por parte de los jóvenes, pero no hay oferta educativa que pueda satisfacer sus necesidades.

El modelo universitario no es lo suficientemente flexible. Apostar por los modelos de Formación Profesional que son más flexibles, que nos permitan capacitar a estos jóvenes de una manera más rápida, es la solución para mejorar du empleabilidad.

Para un joven que esté dudando, ¿es mejor decantarse por estudios universitarios o por Formación Profesional?

Varios estudiantes durante una clase de Formación Profesional, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Hoy el 50% de las ofertas de empleo están orientadas o demandan una FP, y sólo el 20% de los jóvenes optan por esta opción formativa. Del lado de las ofertas de empleo claramente las empresas se decantan por la formación profesional.

El desempleo impacta de manera más virulenta a las personas con menor nivel formativo

El desempleo impacta de manera más virulenta a las personas con menor nivel formativo. España tiene una tasa de abandono escolar muy alta y unas tasas de personas con formación primaria mucho más altas que la media europea y todo lo que podamos hacer en el ámbito de la capacitación de estas personas seguro que ayudará a que nuestras empresas ganen competitividad y que las personas, puedan encontrar un empleo.

Hay que revisar el modelo de formación que hoy tenemos, huyendo de titulaciones y certificaciones que no están alineadas con las necesidades de las empresas y desarrollando formaciones ágiles y dinámicas que sean completadas con la experiencia en el puesto de trabajo.