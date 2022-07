'Sálvame' sigue con los retos a sus colaboradores y Carmen Alcayde ha sido la última víctima

Sálvame se ha propuesto poner a sus colaboradores contra las cuerdas. Homenajeando al mítico programa de ¿Qué apostamos?, cada día se elige a un colaborador para que supere un reto durante la duración del programa. Si no lo consigue, tiene que ducharse en directo. Si lo consiguen, otro colaborador se duchará por él o ella.

Lydia fue la primera en intentarlo pero no consiguió superar su prueba. Y la siguiente ha sido Carmen Alcayde, que ha tenido que elegir entre los siguientes retos: Conseguir que vayan a Mediaset 15 personas en bicicleta; 10 personas en bañador y flotador; o que vayan tres cerdos vietnamitas (con sus dueños).

Carmen al final ha acabado eligiendo la primera opción. "Por el medio ambiente, que desde Mediaset es muy importante. Y además, si queréis ver a Kiko Hernández duchándose...".

"No me voy a bañar. Ni vestido ni sin vestir. No me voy a meter en la ducha. Llamo a la policía. Me despides o rompo el contrato", ha dicho Kiko Hernández muy molesto. Aunque al final ha acabado aceptando el reto. "Acepto, pero si pierde Carmen Alcayde, yo me ducho pero con Terelu Campos".