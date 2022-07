Un jutjat desestima el recurs d'Advocats Cristians contra l'obra teatral 'Poder i santedat'

El col·lectiu de juristes considerava que l'obra, coproduïda per la Diputació i l'Institut Valencià de Cultura (IVC), ofenia els sentiments religiosos.

En una resolució datada el 27 de juny i de la informa aquest dimarts la corporació provincial, la jutgessa desestima el recurs contra les dos institucions i els seus responsables, Toni Gaspar com a president de la Diputació, i Abel Guarinos, com a director de l'IVC, i imposa les costes al recurrent.

La denúncia es va produir després de la col·locació del cartell de l'obra a la façana del Teatre Principal, en el qual es representa a un religiós fent una besada en la boca a un xiquet. La magistrada considera que "no cal entendre que s'excediren els límits de la llibertat d'expressió en no establir-se vinculació directa del cartell amb els creients catòlics i, per tant, sense que del mateix es poguera derivar una incitació a l'odi cap a dita col·lectiva".

'Poder i Santedat', escrita per Manuel Molins i dirigida per Paco Azorín, va obrir la temporada del Principal a l'octubre de 2020 i es va representar durant dos mesos en el teatre de la Diputació.

La producció s'endinsa "en el món vaticà i tracta dos dels seus problemes, com la corrupció econòmica i l'homofòbia, les dos contràries a la doctrina cristiana que no tracta de qüestionar", segons recalca la Diputació en un comunicat.