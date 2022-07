València demana a les contractes amb empleats a l'aire lliure que extremen precaucions davant l'onada de calor

Així ho ha indicat aquest dimarts el vicealcalde de la ciutat i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que ha explicat que el consistori s'ha posat "en contacte amb les principals contractes que tenen a treballadors en la via pública aquests dies d'onada de calor".

Campillo ha destacat que "totes les contractes tenen aprovats els seus protocols per a fer front a aquest tipus de situacions i garantir la salut dels treballadors". No obstant açò, ha ressaltat la decisió municipal de demanar a aquestes empreses que es mantinguen vigilants davant les altes temperatures.

"Hem pogut comprovar que existeixen protocols aprovats en les principals contractes de l'Ajuntament, especialment en les de neteja, recollida de residus i jardineria, que fan treballs en la via pública", que "es prioritzen els treballs més pesats en les primeres hores del dia" i que "hi ha protocols d'actuació enfront de colps de calor en els treballadors", ha assenyalat el responsable municipal.

No obstant açò, ha reiterat la voluntat del consistori de contactar amb aquestes firmes per a tindre en compte aquestes qüestions. "Encara així hem volgut demanar-los que extremen les precaucions. Encara que sabem que tenen els protocols aprovats, volem que aquest es revisen per a evitar fer treballs en via pública en les hores més difícils o més caloroses del dia quan es decreten onades de calor", ha afegit.

"És evident que el canvi climàtic està afectant al nostre territori, a la nostra ciutat. Aquestes onades de calor seran cada vegada més freqüents, més llargues, més primerenques i més agressives. Per tant, cal canviar les condicions de treball en la via pública", ha asseverat el vicealcalde.

Sergi Campillo ha agregat que "en el cas dels treballadors de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins" s'ha "fet també una revisió d'aquests protocols". "És evident que cal adaptar-se a la nova situació que tenim ací i que va a ser més greu en els pròxims anys, amb temperatures més altes que les que estem tenint ara a causa del canvi climàtic. Hem d'actualitzar eixos protocols", ha insistit.

Amb tot, Campillo ha fet "una telefonada a la tranquil·litat" tenint en compte que "les empreses, les contractes de l'Ajuntament, tenen els seus protocols aprovats per als seus treballadors en la via pública" i que l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins també ho té per al seu treballadors.

"MÉS PROTECCIONISTES"

El responsable municipal ha fet també "una telefonada al sentit comú" i ha considerat que "en el futur" s'hauran de revisar eixos documents "per a encara fer-los més proteccionistes amb els treballadors".