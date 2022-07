La Generalitat destaca la seua aposta de destinar beques universitàries a rendes baixes i mitjanes

Així ho ha manifestat després del Consell Valencià d'Universitats, al que han assistit aquest dimarts rectors, representants d'alumnes i el coordinador general de la prova d'accés a la universitat. En la trobada s'han abordat les principals línies estratègiques de cara al pròxim curs, informa l'administració autonòmica.

Bueno ha defès la formació universitària com "el millor ascensor social", insistint que aquesta política de beques garanteix la igualtat d'oportunitats "alleujant el cost que suposa per a una família mitjana el fet de tindre algun fill en la universitat". "Eixa és l'aposta ideològica que segueix el govern valencià des de 2015", ha abundat, alguna cosa que "porta el segell del Botànic".

En concret, el Consell estableix per a les seues beques pròpies d'exempció de taxes aquests llindars econòmics màxims: 46.346 euros per a una família de quatre membres, per damunt dels quals no es podrà accedir al sistema públic de beques valencià; 39.244 euros per a una familiar monoparental amb dos fills o per a una parella amb un fill; 29.573 per a una família monoparental amb un fill.

Amb aquests requisits, el govern valencià entén que compleix l'objectiu per al qual estan concebudes les beques: facilitar l'accés i la permanència dels estudiants més vulnerables, sense traves ni condicionaments pel nivell de renda familiar.

Segons un informe d'auditoria elaborat per la Sindicatura de Comptes, el sistema de beques valencià té un efecte positiu en el rendiment acadèmic dels beneficiaris, ja que està 7,1 punts per damunt dels quals no reben beca i l'abandó sis punts per davall de l'alumnat sense beca.

L'import mitjà concedit per la Generalitat en el curs 2019-2020 per cada estudiant matriculat en universitats valencianes va ascendir a 134 euros, la qual cosa situa la Comunitat com la quarta autonomia que més aporta per cada matriculat per a complementar el sistema general de beques del Ministeri, ressalten des de l'administració autonòmica.

A més de les beques d'exempció de taxes, el Consell destaca el seu esforç per mantindre les beques salari, l'import mitjà del qual per beneficiari durant el curs 2019-2020 va aconseguir 4.779 euros. Açò suposa que qualsevol estudiant pot cobrir la totalitat dels costos directes i incrementals dels estudis universitaris.

Els beneficiaris que reben l'import màxim amb el qual estan dotades, 6.000 euros, cobrixen parcialment els costos indirectes i d'oportunitat associats a l'ensenyament universitari, de manera que aquesta beca contribueix al fet que els joves puguen prendre la decisió sobre matricular-se o continuar amb els seus estudis amb total independència de la capacitat econòmica de la seua unitat familiar.

L'objectiu és afavorir els col·lectius més vulnerables, per la qual cosa els llindars per a accedir es fixen en 18.081 euros per a famílies de quatre membres, 13.787 per a les de tres i 9.461 per a les de dos. Aquests llindars es calculen no només per la renda, sinó que contemplen reduccions per conceptes com tindre un membre familiar amb minusvalidesa o diversos fills en la universitat i fora de casa.

En el cas de les beques salari, a l'hora de calcular el llindar s'aplica una deducció de 500 euros a determinades famílies monoparentals per a cuidar així de la població amb major dificultat econòmica.