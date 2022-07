El Gobierno nombrará a dos magistrados del Constitucional e insta al CGPJ a hacer lo propio: "Es una institución, no un partido"

El Gobierno nombrará en septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo puesto está vacante y cuyo nombramiento depende del Ejecutivo. Lo hará independientemente de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo haga también, pese a que se acaba de aprobar una ley que le obliga a ello antes del día 13 de ese mes. Y es que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, puso en duda la semana pasada el nuevo articulado, por lo que el Ministerio de Justicia ha decidido pasar a la acción e instarle a hacerlo. "Son una institución, no un partido político", señalan fuentes cercanas a Pilar Llop, responsable de Justicia.

"Bloquear el nombramiento [de los cuatro magistrados] no es posible", ha señalado Llop en la rueda de prensa celebrada este martes tras el Consejo de Ministros. En este sentido, ha asegurado que el Tribunal Constitucional "no es poder judicial", sino que es un "órgano de naturaleza política". "Tan político", ha remachado, que a sus doce miembros los nombran "los tres poderes del Estado": ocho el legislativo -cuatro el Senado y otros cuatro el Congreso-; dos el Ejecutivo; y otros dos el judicial, es decir, el CGPJ. "Su labor es interpretar un instrumento jurídico, pero también político que es la Constitución", ha añadido.

De esos 12 nombramientos, los cuatro que le corresponden al Gobierno y al CGPJ cumplieron mandato el pasado mes de junio. En su primera reunión con el -entonces nuevo- jefe de la oposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a Alberto Núñez Feijóo a acometer la renovación del Consejo antes del 12 de junio porque, si no se lograba ese extremo, esos puestos iban a quedar vacantes. Ante la negativa popular, el PSOE promovió una reforma legal que recibió el visto bueno del Congreso la semana pasada y que tiene previsto seguir el trámite hoy en el Senado para devolver la potestad al CGPJ para realizar nombramientos aún estando su mandato caducado, aunque solo para el Constitucional.

La modificación legal era muy simple, pero tiene unos importantes efectos para el Ejecutivo. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el TC pasaría a tener dicha mayoría progresista, en teoría más cercana a los intereses del Ejecutivo a la hora de dictar sentencia sobre algunas leyes recurridas, como la del aborto, cuyo recurso lleva más de 10 años pendiente, o la de la eutanasia. La tradición marca que el CGPJ nombre uno conservador y otro progresista.

Además, ponía como fecha el 13 de septiembre para que el CGPJ nombrar a los magistrados que eligiera. Eso sí, el presidente Lesmes aseguró que se esforzaría para que el órgano de Gobierno de los jueces tenga realizados sus nombramientos antes de esa cita, aunque no lo dio por hecho al recordar que deberán ponerse de acuerdo al menos 12 de los 18 vocales. "A mí me corresponde convocar el Pleno, lo convocaré en un tiempo razonable y fijaré el orden del día con anterioridad a esa fecha", añadió. Con todo, desde el Ejecutivo esperan que no haya un bloqueo por parte del CGPJ y terminen cumpliéndose sus planes.

"El PP hace oposición a los ciudadanos"

Sobre la negativa del PP a renovar el mandato de los veinte vocales del CPGJ pese a que ya han pasado más de tres años, Llop ha afeado al principal partido de la oposición que a quien "hace oposición no es al Gobierno, sino a los ciudadanos" por los retrasos en el hecho de dictar sentencias del Tribunal Supremo, que cuenta con decenas de vacantes.

"El PP ha demostrado que no tiene intención de renovar el CGPJ, pero lo más grave es que no tiene intención de cumplir con la Constitución", ha lanzado la ministra, que ha tildado de "urgente" el desbloqueo y ha señalado a los 'populares' por "tener la llave" y "la clave". "Son quienes lo ha bloqueado siempre que han estado en la oposición", ha concluido.