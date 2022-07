Sumar para restar

El pasado fin de semana hemos asistido, después de mucho tiempo anunciada, a la presentación de la "fórmula" como movimiento ciudadano de Sumar, con Yolanda Díaz como protagonista.

Es sorprendente querer iniciar una formación obviando el proceso de participación que indica la Constitución: los partidos políticos. Por cierto ¿Yolanda Díaz no milita en el PCE? ¿Y eso no es un partido?

Yolanda Díaz es obvio que merece todos los respetos, y que al frente de la cartera de Trabajo ha hecho una labor muy digna. Es posiblemente la única persona incorporada por Podemos al Gobierno que sabe lo que significa estar en el Gobierno, pues el resto quieren "sorber y soplar" estar en el Gobierno y en la oposición, pero en las últimas semanas parece que ella ha cambiado de modelo y ahora se "suma" al resto del planteamiento de los ministros propuestos por Podemos.

La presentación realizada el pasado viernes día 8 en el Centro Cultural Matadero ha empezado con mucho entusiasmo, pero con un discurso muy antiguo por mucho escenario político aparentemente nuevo. Se puede decir que es un núcleo más para diluir a la izquierda.

Tras recuperar a Rousseau, que en 1762 escribió su Contrato Social en el que pretende abordar la libertad y la igualdad de las personas en un Estado, materializado con un pacto derivado de la voluntad general intentando que se preserven las libertades fundamentales y haya una convivencia en paz. Las propuestas planteadas, son tan antiguas que la izquierda que lidera realmente ese espacio electoral, el PSOE, da en gran parte por superadas. El resto son "peticiones del oyente", que una señora que lleva unos años en el Gobierno de España, debería saber que o no son viables, o si lo fueran ¿cómo es que no la hemos oído plantearlas en múltiples ocasiones por la que es Vicepresidenta Segunda del Gobierno? ¿o de esto también el culpable es Pedro Sánchez?

Y esa organización para "recoger" las demandas de las reuniones, parece que suena mucho. El PSOE, sin ir más lejos, organiza grupos, de características parecidas, cada vez que se redacta un programa electoral.

Se diría que hay escasez de propuestas sólidas, que realmente convenzan, que permitan aglutinar a esa masa electoral necesaria para mantener una alternativa capaz de conseguir salir del las frases hechas a esa "izquierda de la izquierda".

Se da por hecho que se incorpora al debate político con buenas intenciones, para facilitar que el conjunto de la izquierda mantenga la capacidad de transformación emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sobran muchas vaguedades, cuestión esta que parece ser una de las causas de la abstención del electorado de las izquierdas.

A estas alturas plantear como nuevo "ensanchar la democracia al mundo de la economía, a las empresas, a los impuestos …" no parece que sea una propuesta con un atractivo capaz de ensanchar la base de la izquierda en general y la del espacio de Podemos en particular (no olvidemos que Podemos plantea que Yolanda Díaz es su candidata a unas elecciones generales), por no hablar de "hoy impulsamos un movimiento ciudadano en el que el protagonismo es vuestro…" elemento del que la suponemos suficientemente informada, pues el movimiento ciudadano, en absoluto declive, es un espacio en el que el PCE se ha movido y ha dirigido con soltura, y por tanto la Vicepresidenta que es militante del PCE, debe conocer sobradamente. Me parece que Yolanda intenta un atajo que ya está hasta en Google Maps. Al tiempo… que diría Miguel Ángel Aguilar.

Los tiempos que se avecinan no son precisamente fáciles de manejar. La economía planea sobre el conjunto de los planteamientos políticos, y no parece que las propuestas realizadas en el Centro Cultural Matadero, sean una novedad arrolladora. Queda por resolver el conflicto de Putin con Ucrania, la inflación, como terminaremos con la pandemia del covid-19, la crisis energética, el proceso de desigualdad, y un largo etcétera. Todo ello no significa que no merezca la pena escuchar con atención a Yolanda Díaz y es deseable que maneje el futuro con más habilidad que la puesta en escena de su presentación, y especialmente que acierte en la formulación de propuestas que a buen seguro tendrá en un futuro próximo.