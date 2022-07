Carles Esteve, nou portaveu adjunt de Compromís a Les Corts

20M EP

NOTICIA

El grup de Compromís a Les Corts ha mantingut aquest dimarts una reunió per a reorganitzar el seu funcionament després de la incorporació com a diputat de Ferran Barberà i el nomenament d'Aitana Mas com a vicepresidenta de la Generalitat, tots dos en substitució de Mónica Oltra per la seua recent dimissió.