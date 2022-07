Larissa Dos Santos Lima, del concurso 'Todo en 90 días' habla de la abdominoplastia que ha hecho desaparecer su ombligo

Las operaciones estéticas se han convertido en una rutina para muchas famosas. Sin embargo, también cada vez son más las que deciden contar la realidad que viven en el proceso y que, en ocasiones, deriva en experiencias muy desastrosas por los riesgos que conllevan.

Larissa Dos Santos Lima, influencer y exconcursante del concurso Todo en 90 días, ha contado a sus seguidores en sus redes sociales uno de los episodios más difíciles de su vida. Le extirparon el ombligo sin su consentimiento.

La joven se sometió a una abdominoplastia sin saber que en el proceso le iban a dejar sin ombligo. Además, nadie ha podido darle un remedio para crearle uno nuevo: "Desafortunadamente, no ha podido solucionarse".

Para demostrar que es totalmente verdad, Larissa ha compartido unas imágenes que pueden dañar la sensibilidad. Se trata de cómo ha quedado su ombligo tras esa intervención.

Antes que ella, la top model Linda Evangelista desveló que su cara había cambiado por completo tras someterse a un tratamiento para congelar y eliminar la grasa corporal. En una entrevista para People, contó su realidad actual: "No me miro al espejo. No soy yo. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer estas cosas a nuestros cuerpos? Siempre supe que envejecería. Y sé que hay cosas por las que pasa un cuerpo. Pero simplemente no pensé que me vería así".