Detingut a València un home que circulava sense carnet amb gran quantitat d'objectes robats en el vehicle

Els fets van ocórrer el dissabte, sobre les 19.30 hores, quan agents que realitzaven tasques de prevenció de la seguretat ciutadana van observar a l'avinguda Antonio Ferrandis de València a un home a bord d'un vehicle que, en veure'ls, es va mostrar visiblement nerviós.

Els policies van donar l'alt al turisme i van localitzar en l'interior una gran quantitat d'objectes, molts d'ells amb l'alarma anti furt posada, així com una bossa amb diverses alarmes i una altra amb folre d'alumini, emprat per a eludir els arcs de seguretat dels locals comercials.

Els agents van comprovar, així mateix, que l'home mancava de permís de conduir, doncs li havia sigut retirat per la pèrdua total de punts, i que el vehicle no tenia ni segur ni ITV en vigor. Per tot açò, el van detindre com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial i furt.

En el moment de la detenció, el sospitós va oposar gran resistència i va arribar a lesionar a dos policies, per la qual cosa també se li imputa un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat.

Els agents van intervenir una gran quantitat d'efectes, presumptament furtats per l'arrestat, com roba, perfums, productes d'higiene i estètica, telèfons mòbils, llibres o un CD. Només el valor de les peces ascendeix a més de 1.500 euros. Gran part dels objectes ja han sigut retornats als comerços on haurien sigut furtats.

El detingut, amb una trentena d'antecedents policials, ha passat a disposició judicial.