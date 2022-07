"Señora Jennifer Lynn Affleck": Jennifer Lopez confirma que usará el apellido de su ya marido

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Lopez está conquistando los corazones de todo el mundo. Ahora ha tenido el final feliz que todos esperaban. Han pasado por el altar para darse el 'sí, quiero' en una discreta e íntima ceremonia en la Ciudad del Pecado. Tras eso, todo parece indicar que la cantante usará el apellido de su marido.

En la licencia de matrimonio del condado de Clark, así como en la firma de la newsletter donde se han dado detalles del enlace, la firma es clara: "Señora Jennifer Lynn Affleck".

La pareja se casó en la Little White Chapel en la tarde del sábado. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Anoche, volamos a Las Vegas, hicimos cola para conseguir la licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", escribió la cantante en su boletín On the JLo.

Esa misma capilla fue elegida por Britney Spears para darse el 'sí, quiero' con Jason Alexander o por Judy Garland con su cuarto marido, Mark Herron. Michael Jordan y Juanita Vanoy, Frank Sinatra y Mia Farrow o Bruce Willis y Demi Moore también fueron algunos de los protagonistas de esta bonita iglesia.

No es una capilla cualquiera. Propiedad de Charlotte Richards desde 1951, tiene en la actualidad una floristería, un cenador, un servicio de alquiler de trajes, música y entretenimiento... Además, también tiene una capilla conocida como el túnel del amor.