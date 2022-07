Ciutat de la Llum acollirà a partir d'octubre rodatges de "grans productores", una espanyola i dos americanes

Aquests estudis, recuperats per la Generalitat després d'alçar-se la sanció de la Comissió Europea que impedia utilitzar-los, renaixen amb la previsió de captar fins el 200 produccions en cinc anys, 20 d'elles de gran dimensió, la qual cosa podria generar 5.000 contractes de treball i 1,4 milions de pernoctacions a Alacant. Tot açò llançaria un impacte econòmic de 850 milions d'euros en el lustre vinent.

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, en el fòrum 'Ciutat de la Llum: un projecte amb futur', organitzat pel Club Informació i celebrat en el Districte Digital, sobre la base de les primeres projeccions de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) per al complex, recentment utilitzat com vacunòdrom i centre d'acolliment de refugiats ucraïnesos.

A curt termini, la intenció és que a partir de setembre hi haja més estudis de Ciutat de la Llum en disposició d'acollir rodatges, ja que els refugiats es resituaran en col·laboració amb el Govern per a buscar-los un "itineraris de vida". El calendari provisional estableix la segona quinzena d'octubre com a data d'inici del primer rodatge, després del que el segon arrancaria al novembre i el tercer al gener.

Es tracta de productores internacionals, una d'elles amb base espanyola, que Puig no ha volgut desvetlar per a respectar la confidencialitat. Açò sí, ha destacat que ja estan confirmades i planifiquen actualment els seus plans de rodatge.

RECUPERACIÓ DEL TANC D'AIGUA

Durant els pròxims mesos també es preveu recuperar el tanc d'aigua en les instal·lacions que es va utilitzar en el rodatge de 'Lo imposible' (2012, J.A. Baiona), a més de mantindre el contacte amb la Spain Film Commission i amb l'Institut de Comerç Exterior (ICEX) que promou Espanya com a plató de cinema.

De cara al futur, l'objectiu és que el complex puga ser rendible cap a 2025 o 2026 i posicionar-se com "el principal estudi cinematogràfic d'Espanya i un dels més importants d'Europa". "Les previsions confirmen que hi ha demanda suficient, és un gran moment per a l'audiovisual després de la pandèmia", ha confiat Puig.

En clau local, la voluntat és que Ciutat de la Llum que es convertisca en un revulsiu" per a generar una nova indústria a Alacant que impulse les produccions cinematogràfiques. És alguna cosa en el que treballa la Generalitat mitjançant un "mapatge" de pimes i autònoms que podrien contribuir a açò, al costat del futur centre de FP especialitzat en el sector audiovisual.

Puig ha posat l'accent que la recuperació de Ciutat de la Llum passa per "créixer de manera raonable" i generar bons resultats a partir d'un "plantejament empresarial", amb la previsió d'invertir 25 milions d'euros per a atendre les necessitats del sector en els 9.000 metres quadrats edificables. Ha advertit a més que no és un "projecte tancat" i anirà més enllà dels rodatges.

"DEUTE MORAL" AMB L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ

També ha garantit que es prioritzaran les produccions de grandària gran-mitjana sense oblidar al sector valencià: "Mai anem a oblidar el deute moral amb l'audiovisual de la Comunitat després d'aquests anys de sanció i el tancament de Canal 9".

Quant a la possibilitat d'establir incentius fiscals a les productores, el president ha remarcat que mai s'eixiran del marc legal per a "no tornar a caure en altres circumstàncies", però ha promès que tractaren d'ajudar-los en la mesura de les seues possibilitats i de poder participar en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) audiovisual.

En matèria de transports, a preguntes dels assistents al fòrum, ha reconegut que la connexió ferroviària d'Alacant amb l'aeroport de l'Altet és una reivindicació "absolutament lògica" que ajudaria a potenciar Ciutat de la Llum. Ha recordat que la ministra de Transports, la també socialista Raquel Sánchez, es va comprometre a licitar-la abans de finalització d'any: "Esperem que es complisquen els compromisos".

A més, ha ressaltat que la millora de l'accés al complex és necessària "des de fa temps" perquè estava "bastant deteriorada des del punt de vista urbà". S'ha compromès així a cooperar amb l'Ajuntament per a buscar una solució compatible amb l'espai.

D'altra banda, Puig ha lamentat que molta gent va conéixer Ciutat de la Llum quan va acudir a vacunar-se, per la qual cosa ha advocat per potenciar algun tipus d'iniciativa per a donar a conéixer els estudis com un "espai de retrobament".

Com a balanç, ha assegurat que el complex renaix amb "prestigi recuperat" després d'anys d'incertesa en els quals va estar "a punt de desaparéixer", encara que ha volgut deixar clar que "malvendre-ho mai va ser una opció". "Aquesta pel·lícula només pot acabar bé, la nostra il·lusió és que la pròxima 'Lawrence de Arabia' es rode ací", ha dit.