La Generalitat rep 152 sol·licituds per a les 100 beques de 500 euros al mes per a preparar oposicions

La Conselleria de Justícia ha destinat un pressupost total de 600.000 euros per a la convocatòria d'un centenar d'ajudes que els beneficiaris rebran entre l'1 d'octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

L'objectiu del Programa 500 és facilitar la incorporació de joves qualificats a la Funció Pública valenciana i corregir els obstacles econòmics que puguen dificultar l'accés en condicions d'igualtat a determinades places.

Gràcies a aquesta convocatòria, es concediran un màxim de 100 ajudes per a contribuir en els gastos ocasionats per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat inclosos en les ofertes d'ocupació pública de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

De les 100 beques previstes, es reservarà un 7 per cent a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent i complisquen amb la resta dels requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública.

Per a la concessió d'aquestes ajudes es té en compte la situació econòmica dels aspirants, així com el seu expedient acadèmic. A més, han de comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o d'una persona preparadora que certifique que estan preparant l'oposició.

La comissió avaluadora, després d'analitzar les sol·licituds, ha elaborat el llistat provisional i des d'aquest dimarts, els aspirants tenen deu dies hàbils per a presentar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits.