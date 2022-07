Fiscalia rebutja incorporar a la causa d'Oltra comunicacions dels investigats: "És grosserament desproporcionat"

Així figura en un escrit del fiscal en la peça fins ara secreta del procediment que segueix el Jutjat d'Instrucció número 15 de València. En una resolució recent, el jutge ha alçat el secret després de rebre les actuacions del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El procediment, que es va iniciar en el jutjat d'instrucció, es va remetre fa uns mesos al tribunal valencià en apreciar l'instructor indicis de delicte contra Oltra, aleshores aforada. Així, l'òrgan competent per a investigar els fets passava a ser el TSJCV.

No obstant açò, Oltra, després de ser imputada en la causa i haver de declarar el 6 de juliol, va decidir abandonar tots els seus càrrecs i va perdre l'aforament, amb el que la investigació -amb 13 alts càrrecs imputats- ha tornat al Jutjat d'Instrucció 15.

El jutge manté oberta una causa principal i una peça sobre la qual ja s'ha alçat el secret i que es va originar després de diverses peticions de les acusacions relatives a la incorporació en la mateixa de diferents expedients administratius; els expedients de contractació de l'Institut Espill entre 2015 i 2022 i de l'Hogar Niño Jesús; i les comunicacions efectuades entre els imputats i uns altres possibles actuantes des de gener de 2017 fins a l'actualitat.

En el text del ministeri públic relacionat amb la peça secreta, consultat per Europa Press, el fiscal s'oposava a la majoria de les peticions, salve la incorporació dels expedients vinculats amb la investigació.

En relació amb els contractes amb Hogar Niño Jesús -on es van produir els abusos-, el fiscal no veu la utilitat dels mateixos: "La seua unió a les actuacions ja excessivament voluminoses redundaria més prompte en perjuí net per a la instrucció".

"I un altre tant cal dir quant als referits amb l'Institut Espill", agrega el fiscal. I recorda sobre aquest tema que d'aquest assumpte l'important és el cost per a la Hisenda pública de l'informe finalment elaborat en relació amb la víctima -i en aquest procediment denunciant-.

Finalment, sobre les comunicacions entre imputats i altres actuantes, el fiscal adverteix que en els termes en els quals se sol·licita la seua incorporació és "grosserament desproporcionat" quant a l'objecte de la investigació. I fa menció, igualment, a les dificultats, "presumiblement ingents", que implicaria el seu total maneig. Sí admetria comunicacions que arribaren a ser conegudes i rellevants per a la causa.