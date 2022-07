Colomer emmarca l'informe sobre la taxa turística en el "deure institucional i social" d'aportar al debat

Colomer, que assistirà demà a la presentació de les dades, ha recordat que el seu departament va encarregar la redacció d'aquest estudi a la UA, "una universitat de prestigi i especialització en matèria turística complint amb un deure institucional i social que tenim d'aportar als quals participen en aquesta discussió en el moment en el qual Les Corts han estimat iniciar els tràmits" per a la llei que regularà la taxa.

La finalitat, ha incidit en declaracions als mig, és "proveir el debat de solvència acadèmica". "Aquest és el minut i resultat en el qual estem", ha asseverat.

El secretari autonòmic ha mostrat el seu respecte per totes les opinions que hi ha en l'arc parlamentari sobre aquest tema, ja que són "legítimes, correctes i necessàries per a una societat plural".

Quant a la seua, contraria a la implantació d'aquest pagament -que ha qualificat de "error estratègic"- ha comentat que no vol redundar constantment.

"El turisme és un gran poliedre d'atributs i la veritat és que fem moltes coses lligades a la sostenibilitat, la promoció, la formació... fem tantes coses que amb el debat de la taxa ens arrisquem a no estar focalitzant on toca. El turisme és moltíssim més que la taxa, la meua opinió és contrària, però és molt més, la qual cosa fem en matèria turística", ha conclòs.