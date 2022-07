Quasi 1.200 persones alternaran formació i ocupació en els 59 tallers aprovats per Labora

Aquests tallers del Servei Valencià d'Ocupació i Formació tenen una durada de 12 mesos i atorguen a les persones participants un certificat de professionalitat.

Aquesta convocatòria ha alçat "un enorme interés en les entitats locals valencianes, que han esgotat els quasi 30 milions d'euros als quals ascendeix la seua dotació". Per açò, i amb la finalitat d'atendre les peticions dels ajuntaments, Labora ampliarà pròximament el pressupost d'aquesta convocatòria perquè tots els municipis que ho han sol·licitat puguen oferir a la ciutadania aquests tallers, segons assenyalen les mateixes fonts.

De moment són 59 les entitats locals que realitzaran aquests tallers: 24 a Alacant, 13 a Castelló i 22 a València.A més, a València i Alacant es desdoblegaran aquests tallers en 48 grups, mentre que a Castelló seran 21 grups. Cadascun d'ells comptarà amb 10 participants, per la qual cosa en aquests tallers treballaran i es formaran un total d'1.170 persones.

Amb l'ampliació pressupostària prevista s'arribarà a un total de 69 entitats locals, que significarà que s'engegaran 112 grups, 22 a Alacant, 29 a Castelló i 61 a València. D'aquesta manera, l'alumnat serà de 1.120 persones, que estaran repartides de la següent manera: 220 a Alacant, 290 a Castelló i 610 a València.

Entre les especialitats que s'ofereixen per a la formació de l'alumnat es troben jardineria, obra de paleta, instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions, administració, animadors de temps lliure i activitats culturals, conservació i millora de muntanyes, repoblacions forestals, creació de microempreses o atenció sociosanitària, entre uns altres.

La formació és totalment gratuïta per a l'alumnat i ascendeix a 1.920 hores. Aquests tallers d'ocupació consoliden l'aposta de la Conselleria d'Economia Sostenible per "l'educació i la formació com a mitjà d'accés a un treball més estable i de qualitat", destaquen.

Per a sol·licitar formar part d'un taller d'ocupació és imprescindible estar d'alta en Labora com a demandant d'ocupació i fer-ho constar en la demanda. Les persones interessades també poden posar-se en contacte amb el seu Espai Labora.

COFINANÇAMENT EUROPEU

Aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu. Tots els projectes dels tallers d'ocupació constaran d'un itinerari formatiu amb la impartició consecutiva d'un certificat de professionalitat de nivell 1 i un altre de nivell 2 o ben un de nivell 2 i un altre de nivell 3, de la mateixa família i àrea professional.

Així mateix, l'alumnat rep formació en Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i Igualtat de Gènere, Alfabetització Informàtica: Informàtica i internet i Formació Bàsica de Riscos Laborals.