Puig creu que el PSOE ha d'adaptar-se a l'eixida de Lastra: "Estem en un canvi permanent"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha defès aquest dimarts que la cúpula socialista ha d'adaptar-se a "tots els canvis" després de la dimissió d'Adriana Lastra com a sotssecretària general del partit, ja que al seu juí aquestes "situacions adverses" no tenen per què ser negatives.