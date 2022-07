València i Alacant continuen aquest dimarts amb temperatures significativament altes, de fins els 40ºC

Aquesta jornada, a més, predominarà el cel poc nuvolós o buidat i en el litoral nord hi haurà intervals de núvols baixos matinals. A la vesprada s'esperen intervals nuvolosos d'evolució diürna a l'interior de València i Castelló, on no es descarten arruixades i tempestats aïllades.

Així mateix, es registrarà vent variable fluix amb predomini de les components est i sud i amb intervals de moderat a la vesprada en el litoral central i a l'interior nord de Castelló.

Les temperatures seguiran sent altes. Així, Alacant i València registraran una mínima de 22ºC i una màxima de 33; i Castelló, de 21 i 33ºC.