Destapan cómo es la vida de Concha Velasco en una residencia tras seis meses de ingreso

Concha Velasco lleva ya seis meses instalada en una residencia. Desde que ella misma hiciera pública la noticia a principios de año, la veterana y querida actriz, que se retiró en septiembre del año 2020 después de llevar 66 años sobre los escenarios, decidió cambiar de residencia poco después.

Así, y siempre junto a la opinión de sus hijos, tomó la decisión de irse a una residencia a las afueras de Madrid.

La artrosis y los problemas de movilidad de la otrora chica ye-yé necesitaban de la mano de los profesionales, de ahí que decidiesen en familia que lo mejor era su traslado a un centro para mayores situado en el centro de Madrid, muy cerca de una de sus casas, donde recibía fisioterapia, paseaba, iba al teatro (fue a ver la obras de Jorge Javier Vázquez y de Mariló Montero) y estaba continuamente acompañada.

Pero en esta residencia, en el barrio de Tetuán, cerca de Plaza de Castilla, a pesar de que según Andrés Pajares se desvivían por ella, Velasco encontró un inconveniente con el que no había contado: de tan en el centro de la capital que está, no tenía jardines y se encontraba rodeada de edificios. Algo que la actriz no pudo resistir más, buscando aire más fresco y con mayores terrenos.

Ahora, medio año después, Semana analiza cómo es la vida de la veterana intérprete de 82 años.

Según detalla la revista, allí disfruta de una vida tranquila y es habitual verla por los alrededores, dando un paseo junto a sus hijos, que no la dejan sola nunca.

Eso sí, Concha no solo hace vida a las afueras de Madrid, en su nuevo hogar, sino también en el centro de la capital, por donde sigue saliendo a comer en silla de ruedas, debido a sus problemas de movilidad.

Una vida en calma en un hogar donde, en palabras de la revista, "se siente bien, feliz y cuidada, así como acompañada, gracias en especial a los familiares y amigos que la visitan cada día".