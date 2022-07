Nacho Palau, convencido de que Migue Bosé estará celoso de su relación con Cristian Villela: "Son muchos años viviendo juntos"

Desde que hiciera pública su relación con Cristian Villela, Nacho Palau no se corta a la hora de hablar de sus sentimientos hacia su pareja, hasta ahora desconocida para el gran público.

El arquitecto, ex de Miguel Bosé, aseguró que era una persona que estaba con él "desde hace un año, un ángel". "Es un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él", confesó Palau en 'El puente de las emociones'.

"No creo que se haya cabreado, pero, hostias, habrá flipado en colores. Pero es lo que hay… yo me siento tan bien", le ha comentado Palau a Marta Peñate, sobre la posibilidad de que a su actual pareja le haya molestado que hablara de él.

"No es como salir del armario, pero es la primera vez que hablo de que estoy con alguien, de que echo de menos a alguien", aseguraba el concursante.

"A lo mejor, si Miguel está en Madrid, van a preguntarle", ha supuesto él acerca de cómo se tomará la noticia su ex. "¿Crees que estará celoso?", quiso saber la canaria.

"Sí, es posible que sí, son muchos años viviendo juntos...", respondió el ex del cantante, que cree que Miguel no tiene pareja actualmente, y que, si la tuviera, se alegraría por él. "¡Qué salseo!", reaccionó ella.