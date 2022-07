Violeta Mangriñán se ve "obligada" a viajar a Valencia para hacer realidad el encuentro más especial de su vida

Violeta Mangriñán ha cumplido uno de los mayores sueños de su vida. Y es que, gracias a su embarazo, la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha conseguido reunir a sus padres.

La influencer publicó durante la mañana del lunes en sus historias de Instagram que tenía que acudir a Valencia, su ciudad natal, para ver cómo están avanzando las obras de su futura casa y por otros dos motivos que aún no podía revelar.

Uno de ellos se le ha escapado al compartir en una historia posterior una conversación con su novio, Fabio Colloricchio. "Hace más de 20 años que no estamos los cuatro juntos", le escribe ella. Para quien siga a la valenciana, es fácil averiguar que con "los cuatro" se refiere a sus padres y a su hermana, ya que estos se separaron cuando las hermanas eran pequeñas.

Conversación de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. VIOLETA / INSTAGRAM

Después de subir varias historias más en las que muestra el avance de su vivienda, ha compartido una donde deja ver una paella gigante, perfecta para comer en familia.

Tras desaparecer durante un par de horas, la exconcursante de Supervivientes no ha podido ocultar más el misterio y ha dado explicaciones al respecto.

Violeta Mangriñán explicando el motivo de su reunión familiar. VIOLETA / INSTAGRAM

"Después de 20 años, y por motivos que jamás compartiría públicamente ni de forma alguna, mis padres llevaban hablando únicamente a través de abogados y los pocos encuentros que han tenido cara a cara han sido de todos menos amigables", empieza en su texto.

Asegura que no se avergüenza de hablar de este tema porque es algo normal para ella y que no cree que exista la familia perfecta. "Gala tiene superpoderes, ha sido capaz de conseguir lo imposible incluso antes de nacer".

Acto seguido, ha publicado un selfie en el que se les puede ver a los cuatro con una gran sonrisa. Algo que tanto para Violeta como para su hermana Lila es uno de los acontecimientos más importantes de su vida.

"Lo mejor era Fabio pidiendo retransmisión de los hechos todo el rato" confiesa la valenciana publicando otra conversación con su novio en el que le dice que sus padres se han saludado con dos besos.

Asimismo, comenta que este asunto era importante, pero el que verdaderamente va a impactar, probablemente de cara a sus proyectos futuros, es el que aún no ha desvelado: "Lo otro espero poder contároslo a finales de esta semana o a principios de la que viene".

Violeta Mangriñán dando explicaciones en sus historias. VIOLETA / INSTAGRAM

"Si algo he aprendido es que a veces los planes es mejor no contarlos en Instagram hasta que no los tienes en la mano, y a veces ni así, porque, por desgracia, no todo el mundo se alegra del bien ajeno y paso de que me gafen", concluye la futura mamá de Gala en sus historias.

Por lo tanto, habrá que esperar unos días más para que Violeta Mangriñán cuente a sus seguidores lo que se trae bajo el brazo y de lo aún no quiere dar ninguna pista para no estropearlo.