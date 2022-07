CSIF exigeix més personal auxiliar d'infermeria a la residència de majors de Silla (València)

Sobre aquest tema, assenyala que la normativa actual preveu la dotació d'una plantilla mínima de dos TCAE per torn per cada nou residents. No obstant açò, en l'actualitat, en la residència conviuen 48 persones majors, de les quals 40 són depenents o grans dependents.

No obstant açò, en lloc de comptar amb eixos deu professionals que correspondria per torn, els cobreixen entre 6 i 4, amb descens de fins a només un a la nit.

El sindicat recalca que "aquesta plantilla, manifestament escassa, a més de no complir la ràtio que arreplega la normativa fa impossible oferir una atenció adequada i, a més, conciliar l'assistència als usuaris amb el dret dels treballadors al gaudi de lliurances".

En eixe sentit, assenyala que Conselleria "no està cobrint amb personal els torns de vacacions, que, en la pràctica, els assumixen reforços covid", la qual cosa "significa que la plantilla actual es queda en 16 TCAE en lloc dels 24, inclosos reforços covid, de mesos arrere, ja insuficients".

A més, adverteix que la situació "s'agreuja per a poder oferir l'atenció adequada amb els actuals protocols covid, que, per exemple, contemplen la distribució de residents en fins a quatre menjadors en comptes d'en un".

El sindicat apunta, igualment, que els garbellats amb test covid al personal cada 15 dies detecten contagis que provoquen la baixa d'eixos professionals i la complicació per a ser substituïts. De fet, afirma que les vacants tarden fins a tres mesos a cobrir-se.

Per tot açò, subratlla que "la situació d'abandó ja resulta insostenible", i adverteix que "la sobrecàrrega de treball per a aquests professionals i del deteriorament en l'atenció als residents que suposa eixa escassetat de plantilla, que també s'estén a la residència pública de Carlet".