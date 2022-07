STEPV demana mantindre el professorat del PAM i augmentar el d'Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica i Anglés

Ja a la fi de juny aquest sindicat va criticar "la retallada" de docents assignats al PAM. Per aquest motiu, STEPV ha enviat una enquesta als centres educatius per a fer seguiment de la dotació i de la reacció dels equips directius.

A la consulta han contestat un total de 179 centres, la immensa majoria d'Infantil i Primària. D'aquests, 113 van reclamar l'autorització de professorat PAM assignada per Conselleria perquè no estaven d'acord i en 70 centres no els han atès (61,4%), mentre que en 30 centres sí (27,2%) i en 13 centres en part (11,4%).

Per tant, recalca STEPV en un comunicat, "la majoria dels centres que han contestat l'enquesta no tindran el professorat PAM que necessiten per a atendre el seu alumnat en millors condicions, sobretot alumnat que requereix de l'atenció de professorat d'Audició i Llenguatge i de Pedagogia Terapèutica".

L'organització recorda que l'administració "va justificar la retallada de professorat PAM argumentant que el professorat extraordinari assignat durant el curs 2021-22 per a fer front a la covid ja no és necessari i es retorna a la situació prepandèmica de 2019".

"TOT EL CONTRARI"

No obstant açò, apunten, "això és tot el contrari del que opinen els centres educatius, que necessiten el professorat actual per a poder atendre a l'alumnat en condicions, ja que es continua sense negociar les plantilles docents per a adaptar-les a les necessitats actuals".

"Si els centres educatius volen complir amb la normativa d'inclusió educativa i del plurilingüisme necessiten més plantilla, especialment d'Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica i Inglés", assevera STEPV, que també reclama professionals d'altres matèries "per a reforçar la plantilla en cas que els equips directius siguen d'aquestes especialitats".

Per al sindicat, "igualment necessari es fa recuperar el mestre tutor per unitat, retallat en 2013 i que la reducció horària de 25 a 23 hores lectives genere més plantilla de professorat".