La cena familiar de Placido Domingo con su nieta rebelde

Plácido Domingo ofreció este domingo un concierto único en el Teatro Real de Madrid. El barítono regresó al templo de la ópera y lo hizo ante el clamoroso aplauso de bienvenida de su público. Antes de entonar su primera nota, la ovación fue tan intensa que el artista tuvo que acercarse al director de orquesta, Jordi Benàcer, para pedir que iniciara una proeza musical que duró dos horas y en la que estuvo acompañado por Sonya Yoncheva.

Plácido volvió, vigoroso y soberbio, al Real tres años después de que el Ministerio de Cultura le impusiera un veto debido a las acusaciones de abusos sexuales que pesaron sobre él y que nadie pudo demostrar. Así pues, el renacimiento del legendario cantante se produjo extraoficialmente, dentro del marco de los conciertos del Universal Music Fest.

No obstante, Plácido Domingo demostró total agradecimiento, besando incluso el suelo del escenario. No estuvo solo. Gran parte de su familia -mujer, hijos con sus respectivas esposas- le acompañó durante la noche en su camerino. Me sorprendió ver a Ivone Armand, su nieta rebelde, a la que perdonó sus desvaríos mediáticos y que se ha convertido en más que una roca para él. 20minutos ha podido saber que, tras el concierto, la familia al completo disfrutó de una agradable cena en el restaurante del Teatro.

Fuera del escenario todo fueron loas y rendición. Entre los invitados al concierto destacó la siempre simpática Clara Courel, protagonista del fascinante docureality First Class, vestida con un diseño postinero de Victoria Cimadevilla. Me gustó verla tan surrealista como siempre y que casi tuviera que desmontar el cóctel que se sirvió tras el recital para encontrar unas gafas de sol de marca que había dejado abandonadas en un lugar indeterminado. A pocos metros de ella, la socialité Carmen Lomana la observaba de reojo. No es para menos, pues días antes la había despellejado en las redes sociales.

No hubo enfrentamiento, pues las dos saben comportarse en eventos de alto copete. Lomana hizo migas con un señor de relumbrón, a quien le apuntó su número en el teléfono. Fiona Ferrer, el cocinero Pepe Rodríguez con su elegante mujer y Juncal Rivero a la que saludé mientras atesoraba un enorme plato de picos, pero sin jamón; la actriz Aida Folch, el cantante Eneko o el empresario Emiliano Suárez fueron otros de los invitados.