Una tècnica física nuclear fixa per primera vegada l'origen de sílex de jaciments del Paleolític a València i Alacant

L'estudi, publicat en la revista Lithic Technology, permet determinar mitjançant la tècnica d'Anàlisi per Activació Neutrónica (AAN) la procedència d'aquest i els patrons de mobilitat de les poblacions que els van utilitzar, ha indicat la institució universitària en un comunicat.

El treball ho ha desenvolupat personal investigador de la UV del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, el catedràtic Valentín Villaverde i el propi Eixea, i de l'Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), en aquest cas Clodoaldo Roldán i Sonia Múrcia.

A més, en la investigació han col·laborat el Centre de Ciències i Tecnologies Nuclears (C2TN) de la Universitat de Lisboa, el Centre d'Investigació d'Energia, Anàlisi Nuclear i Departament de Radiografia de Budapest, i la Universitat de Ciències Aplicades i Arts del sud de Suïssa.

L'anàlisi per activació neutrónica (AAN) consisteix a irradiar amb neutrons una mostra, en aquest cas sílex. Açò produeix l'activació d'isòtops radioactius emissors gamma entre els components del sílex. La informació d'aquestes emissions permet conéixer la composició química elemental de la mostra que inclou elements majoritaris i elements traça.

Les 41 mostres analitzades procedeixen de jaciments com Cova Negra (Xàtiva), Cova dels Cendres (Teulada) o Cova dels Malladetes (Barx), entre uns altres.

TRES GRANS GRUPS DE SÍLEX

El professor de la UV, director de la revista Sagutum i especialista en la mobilitat dels grups del Paleolític mediterrani, Aleix Eixea, ha subratllat que "els resultats obtinguts han permès agrupar els diferents tipus de sílex en tres grans grups". "Cadascun d'ells presenta unes característiques similars i han aparegut en diferents jaciments, tant propers com allunyats entre si, com adscrits al Paleolític mitjà i/o superior", ha agregat.

"Açò indica que l'ús d'aquestes matèries primeres es va donar per les poblacions neandertals i sapiens de manera recurrent al llarg del temps i l'espai, i van constituir un ampli teixit territorial vertebrat pels corredors naturals", ha destacat.

Per la seua banda, Clodoaldo Roldán ha ressaltat que "aquest treball suposa un pas més en la caracterització del sílex com a matèria primera de les societats primitives a través d'un estudi multidisciplinari que, mitjançant diferents tècniques analítiques, integra arqueòlegs, físics, químics i geòlegs, i proporciona un marc de referència per a futurs estudis".