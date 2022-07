La Generalitat i la UV organitzen la primera edició de l''Escola d'estiu de l'economia sostenible valenciana'

L'objectiu central de l'Escola és desenvolupar diferents perspectives i temàtiques, de manera transversal, que afecten al sistema productiu valencià, en clau de canvi del model i de satisfacció de necessitats humanes vinculades a l'Agenda 2030, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'Escola s'ha dividit en dos activitats. La primera serveix com a jornada d'inauguració i se celebra el 18 de juliol en el saló d'actes del Jardí Botànic de la Universitat de València, on s'ha plantejat una taula redona amb el títol el 'Diàlegs sobre sostenibilitat: la cura de les persones i la cura del planeta: jornada d'inauguració de l'escola'.

La segona activitat és el seminari 'Economia per a la sostenibilitat de la vida: Aportacions des del ben comú i el feminisme', que s'impartirà en la Universitat d'Estiu de Gandia de la UV, del 19 al 22 de juliol.

Els cursos són presencials i gratuïts. En la web de la Universitat de València es pot consultar tota la informació i realitzar les inscripcions.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha ressaltat que amb aquesta escola "es pretén aportar espais de reflexió i debat per a configurar el concepte de sostenibilitat en un sentit ampli i sota les claus de democràcia econòmica, l'economia feminista, la transformació ecològica de l'economia valenciana, la rellevància del paper de l'àmbit de gestió i codecisión de les polítiques en clau valenciana, la justícia social i econòmica com a eixos de les polítiques i la perspectiva feminista transversal de les propostes contingudes en les activitats del projecte".

DIÀLEGS SOBRE SOSTENIBILITAT

En el saló d'actes del Jardí Botànic de la Universitat de València s'ha inaugurat aquest dilluns el curs amb una taula redona sobre la cura de les persones i del planeta, en la qual han participat Fernando Valladares i Dolores Comas. En la inauguració ha participat la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Empar Martínez Bonafé, i la directora general d'Internacionalització, Mª Dolores Parra.

Fernando Valladares és Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid, amb premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat i premi internacional Mason H. Hale (el Canadà, 1994). En l'actualitat és professor d'investigació del CSIC, on dirigeix el grup d'Ecologia i Canvi Global en el Museu Nacional de Ciències Naturals.

Per la seua banda, Dolores Comas és antropòloga, doctora per la Universitat de Barcelona i professora en la Universitat Rovira i Virgili, i ha realitzat nombrosos estudis sobre antropologia social i investigacions sobre els canvis en organització del treball i la família, centrant-se en el gènere i la justícia social, els treballs pagats i no pagats de les dones i els canvis en la família. És autora de llibres com a 'Antropología Económica', 'Vides de dones' i 'Trabajo, género y cultura'.

En la taula redona, s'han abordat idees com el canvi del concepte de treball per a incloure el treball de les cures, especialment el que realitzen les dones o la importància de tindre en compte en el creixement aspectes fonamentals per a la vida com la salut, la igualtat, els drets individuals i col·lectius, la solidaritat.

També s'ha reflexionat sobre si l'excés de població és realment un problema de sostenibilitat per al planeta, les conseqüències de la crisi climàtica o la despesa pública destinada a sufragar la reconstrucció dels desperfectes que provoquen els fenòmens climàtics extrems.