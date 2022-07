L'Ajuntament d'Alacant inverteix 459.073 euros a previndre i intervenir en l'absentisme escolar

D'aquesta manera, ha portat a junta de Govern l'adjudicació d'aquest contracte del 'Servici de prevenció, detecció i intervenció en absentisme escolar a la ciutat', a favor de la mercantil Eulen Servicis Sociosanitaris S.A, que ha sigut la classificada en primer lloc.

Sobre aquest tema, la regidora d'Educació, Julia Llopis, ha destacat que des de les administracions públiques "treballem per a previndre i intervenir d'una manera integral en l'absentisme escolar, establint polítiques educatives que lluita pel seu control i eradicació amb personal tècnic especialitzat per a garantir que els menors assistisquen al col·legi i reben una formació adequada a les seues edats".

Així, ha assenyalat que el Departament Tècnic de Prevenció de l'Absentisme Escolar treballa perquè l'assistència regular a classe siga "efectiva i garantisca la igualtat de condicions per a tots els alumnes en edat d'escolaritat obligatòria, prestant especial atenció a la regularitat de l'assistència a classe".

Així mateix, es realitza un estudi de les situacions d'absentisme, la millora de la relació família-escola, s'elaboren plans d'intervenció adequats a les característiques dels menors i les seues famílies i la coordinació estreta amb els centres escolars i amb la Conselleria d'Educació.

MESURES CONTRA L'ABSENTISME ESCOLAR

El servici de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar d'Alacant està destinat a la ciutadania en edat d'escolarització obligatòria, resident en el municipi i a les seues famílies, així com als col·legis i instituts sostinguts amb fons públics i situats en la ciutat d'Alacant. L'objectiu principal d'aquest servici és garantir el dret a l'Educació a tota la població en edat d'escolarització obligatòria del municipi d'Alacant.

La regidora d'Educació ha destacat "el gran treball" que es realitza des de l'Ajuntament per a facilitar a les famílies coneixements sobre habilitats educatives i formació en el cas específic particular que siga necessari reinserir a l'alumne al mitjà socioeducatiu, així com la realització d'intervenció familiar en els casos de menors absentistes, els no escolaritzats o els que presenten abandó escolar.

Així mateix, es donarà suport a les institucions escolaritzadores en la reinserció de l'alumnat absentista i se li facilitarà a aquest la tornada i la integració al seu entorn socioeducatiu. Altres iniciatives consisteixen a facilitar la informació necessària per a realitzar els tràmits de matriculació en els centres educatius, donar suport específic a l'alumnat per a motivar la permanència en les classes i oferir campanyes, tallers i mediació com a instrument per a la millora.

Amb la finalitat d'aconseguir l'assistència plena a l'escola dels menors en edat d'escolarització obligatòria, és a dir entre els sis i els 16 anys, aquesta primera fase del servici busca resoldre les situacions d'absentisme, abandó escolar infantil que es produeixen en famílies amb problemàtica social, així com qualsevol altra situació conflictiva que poguera esdevindre i fóra detonant de la no assistència a classe de l'alumnat.

ACTIVITAT D'ANIMACIÓ A LA LECTURA

L'execució del segon lot del Servici es desenvolupa sobre el conte titulat 'L'escola de la reina' i les unitats de treball basades en el mateix, que finalitzen amb un joc en el qual només es pot participar si s'ha llegit i treballat el text.

Aquesta activitat es dirigeix als col·legis de primària que siguen seleccionats pel Departament d'Absentisme Escolar, segons els índexs d'absentisme presentats per cada centre. L'esmentat departament facilitarà a les escoles triades el conte, quaderns d'activitats i el joc relacionat.

Dos animadors socioculturals i/o dos contacontes seran els encarregats de facilitar les 52 sessions anuals d'aproximadament una hora i mitja que es duran a terme. Una vegada finalitzada l'activitat, els materials quedaran en l'aula perquè es puguen continuar treballant en les hores de tutories.