La Cordà de Paterna registra un "rècord històric" de sol·licituds amb 409 aspirants

Així ho ha desvetlat la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, després del sorteig celebrat per a assignar els nombres dels 366 participants i el seu repartiment en 56 llocs.

Els 43 tiradors que no han sigut seleccionats i, per tant, no podran entrar en la Cordà tenen plaça per a entrar en el Bouet, el tiratge que es duu a terme en el cohetódromo el dia anterior a la Cordà, a més de tindre assegurada la seua participació en la Cordà 2023, sempre que ho sol·liciten, tal com s'ha acordat en el Consell Sectorial de la Cordà.

Teresa Espinosa ha destacat que "aquesta elevada demanda per a participar en la Cordà demostra aquesta especial relació que els paterneros i paterneras tenim amb el foc i és el resultat d'aquesta gran tradició que passa de pares i mares a fills".

En aquest sentit, la regidora ha precisat que "cada vegada són més els veïns i veïnes que es presenten per a obtindre el títol CRE, obligatori per a poder participar en la Cordà i també és cada vegada major el nombre de xiquets i xiquetes que es preparen en l'Escoleta del Foc d'Interpenyes".