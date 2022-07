Díaz y Podemos escenifican su acercamiento en El Escorial con la bendición de Iglesias

Vuelve a fluir cierta sintonía entre Podemos y Yolanda Díaz. El acercamiento que comenzó en la campaña de las elecciones andaluzas y se acentuó tras el batacazo de la izquierda en esos comicios se confirmó este lunes en las dependencias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el complejo del Monasterio de El Escorial, donde acudieron tanto Díaz como el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, convocados por el partido. Los dos dirigentes, cuya relación sigue siendo muy fría, no coincidieron. Pero Díaz dejó claro que considera "imprescindible" a Podemos dentro de su proyecto, mientras Iglesias disipó cualquier duda e insistió en que el partido "está con Sumar", el proyecto de la también ministra de Trabajo.

La vicepresidenta y el partido morado llevan semanas tratando de escenificar cercanía después de meses de tensiones y reproches mutuos, tanto en privado como en público. El deshielo comenzó en la campaña andaluza, cuando Díaz compartió varios actos con la actual líder de Podemos, Ione Belarra, después de casi un año sin hacerlo, y se ha intensificado en las últimas semanas, con ambas dirigentes haciendo piña para presionar al PSOE en la negociación del decreto de medidas para capear la crisis provocada por la guerra.

La presencia de la vicepresidenta este martes en un acto convocado por el partido morado supone dar un nuevo impulso a esa estrategia de distensión. Las diferencias entre Podemos y la que quiere que sea su candidata a las próximas elecciones generales siguen existiendo y siguen siendo profundas, pero han pasado de exteriorizarse públicamente a quedar en un segundo plano. Y el momento elegido por Díaz para aproximarse a la formación tampoco es baladí, puesto que ha tomado esa decisión coincidiendo con el lanzamiento de su plataforma Sumar, el que podría ser el embrión de su candidatura a las elecciones generales.

La puesta en escena de este lunes buscaba precisamente hacer gala de unidad, y de hecho la charla de Díaz versó sobre la "Crisis de la democracia y reimpulso de un proyecto ciudadano", una referencia poco velada a Sumar y al proceso de refundación a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta no estuvo sola en su conferencia, sino que compartió escenario con la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. Y, consciente de que cada gesto iba a ser observado con lupa, Díaz llegó al foro acompañada de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido morado y uno de los hombres más próximos a Iglesias.

Toda esa teatralización sentó las bases para el mensaje que quiso después transmitir la vicepresidenta con palabras. "No se puede articular la democracia sin un movimiento ciudadano, este es el razonamiento que atraviesa Sumar y el proceso de escucha", y dentro de esa plataforma "tienen que estar todos los partidos porque son imprescindibles en democracia, Podemos, por supuesto, también", afirmó Díaz. Ese reconocimiento expreso al papel que debe tener el partido morado en la plataforma es un síntoma de normalización de las relaciones que, hasta el momento, no se había producido con tanta claridad.

Eso sí: la vicepresidenta insistió, como lleva meses haciéndolo, en que los partidos "no son el todo de la respuesta social que deseamos" ni pueden protagonizar Sumar, buena muestra de que las diferencias de criterio con Podemos siguen existiendo. "Solo con los partidos no llega, solo con los partidos el resultado ya sabemos cuál va a ser", resumió Díaz, e insistió en que en las formaciones políticas "también residen estructuras jerárquicas, atavismos y dinámicas que no son capaces de acompañar el pulso de la sociedad". Y Sumar, dijo, debe evitar sumirse en esas dinámicas.

Podemos, "aliado electoral" de Sumar

Verstrynge, en la charla que compartió con Díaz, no quiso polemizar sobre el protagonismo que deben tener los partidos, aunque sí dejó caer que Podemos debe jugar un papel fundamental en la plataforma Sumar y señaló que debe estar fuerte "para aportar a ese proyecto político". "Yolanda va a ser nuestra candidata siempre", explicitó la secretaria de Organización del partido morado, que sostuvo, además, que Sumar debe ser el "aliado electoral" de Podemos. Ahí, precisamente, reside una de las diferencias fundamentales entre Díaz y la formación: ella concibe Sumar como una plataforma donde las formaciones deben quedar subsumidas, mientras Podemos quiere una alianza en pie de igualdad entre organizaciones.

Iglesias, que intervino en su propia charla unas horas después que Díaz, también quiso mantener el clima de entendimiento con la vicepresidenta, con la que se ha mostrado muy crítico en público en varias ocasiones en los últimos meses. "Sumar y Podemos son cosas distintas, pero Podemos ha dejado claro que quiere estar con Sumar y presentarse juntos a las elecciones, y también que Yolanda es su candidata", sostuvo el exlíder morado.

Durante su conferencia, Iglesias se centró en criticar el actual ecosistema mediático y los audios del periodista Antonio García Ferreras con el excomisario José Manuel Villarejo que se han conocido en las últimas fechas, pero no dijo ni una palabra sobre Díaz ni sobre Sumar. Ella, por el contrario, sí se acordó del exlíder de Podemos, pero -pese a los desencuentros de los últimos meses- lo hizo para reivindicar su figura. "Podemos y Pablo Iglesias han resquebrajado un bipartidismo que, por muchos sueños que tenga Feijóo, no va a volver", afirmó la vicepresidenta. De ella depende reagrupar al espacio a la izquierda del PSOE para conseguirlo.