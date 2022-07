Investiguen possibles abusos d'un zelador a usuàries d'un centre de malalties mentals a Elda

Així ho ha confirmat la vicepresidenta i consellera, Aitana Mas, després d'una reunió a Alacant amb la delegada de Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en relació amb la informació avançada aquest dilluns pel diari 'Información' dels abusos denunciats per les pròpies internes.

Mas ha assegurat que el presumpte agressor està fora d'aquest centre de salut mental i que "evidentment, les víctimes estan protegides". Ha agraït a l'empresa que gestiona el centre la seua ràpida actuació, "d'acord al seu propi protocol", i ha declinat donar més detalls perquè segueixen les investigacions policials "en tot moment en col·laboració amb la Conselleria".

També ha afirmat que el seu departament ha enviat un inspector a aquest centre d'Elda per a "comprovar que s'hagen complit totes les obligacions i confirmar que s'ha fet tot d'acord als protocols" davant casos com aquest.

Preguntada per si una de les víctimes és una menor tutelada per la Generalitat, la vicepresidenta ha insistit que no pot donar més detalls perquè "cal esperar a veure què diuen les investigacions".

D'altra banda, respecte a la menor que va denunciar una presumpta violació per part d'un educador en un centre de menors de València, ha explicat que la investigació segueix oberta per a recaptar tota la informació entre la Policia, la Conselleria i l'empresa que gestiona el centre: "No puc donar cap novetat, només reafirmar que la víctima està sent protegida en tot cas i mai en contacte amb el possibles agressor".

Per la seua banda, la delegada del Govern ha coincidit que les dos investigacions estan en curs i no ha volgut entrar en si hi ha hagut detencions perquè hi ha menors d'edat implicades.