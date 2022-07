Juegos de viaje desde 9 euros: nuestros favoritos para disfrutar de las tardes de playa o para amenizar las esperas en el aeropuerto

El verano es para los planes sin hora, para no madrugar (o para hacerlo por placer), para conocer un nuevo destino o para redescubrir ese al que hemos ido tantas veces que solo con volver nos hace felices. También es el mejor momento para los días de barbacoa y piscina en buena compañía y para bajar a la playa como un auténtico dominguero. Lo que está claro es que esta época del año nos permite romper con nuestra rutina y reponer las pilas al 100%. Esto, eso sí, habiendo experimentado previamente un agobio momentáneo por la preparación de la maleta (para que todo el equipaje quepa en su interior) y los nervios del viaje, sobre todo si viajamos en avión.

Y es que si tienes que coger un vuelo, las horas parecen no pasar en el aeropuerto. Allí, buscamos cualquier pasatiempo que nos haga entretenernos y los juegos de mesa son una opción cada vez más popular. Podemos encontrar muchas propuestas en versión viaje, lo que se traduce en un tamaño más pequeño y en un formato portátil que no nos añadirá demasiado peso a nuestras pertenencias. Además, son perfectos para cualquier tipo de escapada, no solo si tenemos que estar unas cuantas horas en una terminal o realizar alguna escala. Si se viaja con niños, son garantía de entretenimiento y, si se viaja con amigos, son una gran opción para la sobremesa.

Además, hay opciones para todos los gustos, incluso los juegos más populares de mesa tienen su versión portátil para que no renunciemos a ellas ni en vacaciones. Bajo estas líneas seleccionamos nuestras propuestas favoritas para llevar siempre encima. Y es que, ¿acaso hay algo mejor que ganar con el sonido del mar de fondo?

Algunas de nuestras propuestas favoritas para este verano. Amazon / 20deCompras

1. El clásico infantil Quién es quién.

2. El trepidante Jungle Speed.

3. El valorado Rummikub.

4. Solo apto para fans: el trivial de Harry Potter.

5. Competitividad en el clásico Monopoly.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.