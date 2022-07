El cas de Marta Calvo, en mans del jurat popular

Aquest dilluns, després de 22 sessions de juí en l'Audiència Provincial de València, s'ha entregat al jurat, compost per set dones i dos homes, la proposta de l'objecte del veredicte i començarà a deliberar sobre l'assumpte.

L'objecte del veredicte està compost per diferents preguntes pactades per les diferents parts del procediment, tant favorables com a desfavorables per a Jorge Ignacio P.J., i el jurat haurà de respondre-les i motivar-les correctament.

L'acusat ha defès la seua innocència durant la vista i, de fet, en el torn de l'última paraula, va insistir: "L'única cosa que puc dir és que no li he llevat la vida a ningú, no he drogat a ningú, no he violat a ningú ni he posat droga a ningú en els seus òrgans genitals".

L'acusat, a qui se li atribueix, a més, altres set delictes d'abusos sexuals a altres joves -totes elles prostitutes-, va assenyalar l'últim dia de juí que sentia "molt" el dolor que puga tindre la família de Marta Calvo per no haver trobat el cos, però va dir "el que va ocórrer amb tot luxe de detalls. No tinc res més per a aportar", va manifestar.

Jorge Ignacio s'enfronta a la presó permanent revisable, tal com reclamen algunes acusacions, mentre que la Fiscalia li sol·licita 120 anys de presó, 10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar en el juí. Li atribueix tres delictes d'homicidi i 10 abusos sexuals. Per la seua banda, la defensa reclama l'absolució.