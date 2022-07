La permanencia de Anabel Pantoja en Supervivientes comenzó siendo uno de los motivos de broma al principio de esta edición. Sin embargo, con el paso de las semanas, la influencer ha ido demostrando ser capaz de sobrevivir a las calamidades de la isla.

Sin embargo, hay quienes opinan que Anabel ha basado su concurso en el dramatismo. Así, El programa del verano ha mostrado este lunes las imágenes en las que se puede ver a la superviviente desconsolada durante el día de su cumpleaños.

"Ni Yulen ni mi prima ni nadie", decía la concursante, entre lágrimas, al despertarse. Por su parte, Marta Peñate, que no entendía tanto dramatismo, destacó: "Estás todo el p*** día con el drama", a lo que la 'sobrinísima' respondió: "Que sea tu cumple y no te felicite nadie de tu gente...".

Tras ver las imágenes, Joaquín Prat ha señalado que era impensable que la organización del programa dejase a Anabel sin un detalle por su cumpleaños. Además, el presentador ha recalcado las palabras de Marta Peñate y se ha mostrado de acuerdo con ella.

Finalmente, Prat ha sentenciado: "Te llevas un novio, un concurso formidable, una pasta por estar ahí todas las semanas. Coño, no puedes estar todo el día con el drama y el cuento". Adriana Dorronsoro ha destacado que Anabel siempre se adelanta a que el drama llegue: "Creo que es su papel, que siempre se adelanta para dar vídeos, dar drama e intensidad".

También Paloma García-Pelayo ha subrayado las palabras de sus compañeros y ha agregado: "Ha llegado un punto que es 'Dramabel'. Esa señora dramática. Es tu cumpleaños, te felicitan, te llega una carta de tu sobrino... Son todo motivos de alegría y tú lo conviertes en un drama que, al final, lo único que te resta es credibilidad y que llegue a un punto de ridiculez".

"El tremendismo de esta mujer es agotador. De todo hace una tragedia. Montar una tragedia por una fiesta de cumpleaños lo puede hacer mi hija de seis años, pero no una señora de casi 40. Lo que no consigo entender es esa necesidad compulsiva de mendigar afectos", ha apuntado Lecquio, a lo que Patricia Pardo ha respondido que Anabel "es así" y que "le sale del alma": "No sé de qué os extrañáis".