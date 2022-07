Sufocat un incendi en l'última planta d'un edifici a Saix

Al voltant de les 12.30 hores, els bombers han rebut l'avís d'un incendi en la quarta planta d'un edifici situat al carrer Zurita número 13.

A l'interior de l'habitatge no es trobava cap persona. No obstant açò, un veí del bloc de cases ha sigut atès pels servicis sanitaris per intoxicació de fum.

En l'extinció del foc, que s'ha produït sobre les 13.45 hores, han participat dos unitats de comandament prefectura, una bomba urbana pesada, una autoescala, un suboficial, un sergent, un cap i cinc bombers del parc d'Elda.