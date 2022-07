Detingut després de fugir d'un control d'alcoholèmia a Torrevella en un cotxe robat

El detingut no va dubtar a travessar rotondes i circular llargs trams contra direcció, "posant en greu perill la seguretat de tots els usuaris de la via". Una vegada interceptat, va intentar fugir a peu i va arribar a ferir a un dels agents, informa la Benemérita en un comunicat.

Els fets van succeir el dia 25 de juny de 2022 sobre les 06:50 hores, mentre que els agents del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Torrevella realitzaven un control específic d'alcoholèmia, en la carretera N-332 al seu pas per la localitat de Torrevella.

Allí van observar com un turisme que circulava en direcció al control, a l'altura d'un dels agents, va accelerar de manera brusca, i va fugir del dispositiu a gran velocitat.

Els agents ràpidament van iniciar un seguiment al cotxe.Durant més de 20 minutos el vehicle va fugir, a gran velocitat, en direcció prohibida i a través de les glorietes que trobava al seu pas, tant en el casc urbà de la localitat de Torrevella com per la carretera nacional N-322 que la travessa.

El conductor del turisme que havia fugit va ignorar tots els senyals policials que li indicaven que detinguera la marxa, posant en greu risc la seua pròpia seguretat i la de la resta d'usuaris, inclosos la dels propis agents.

No obstant açò, els agents -que van vetlar en tot moment per no provocar riscos majors al que s'enfrontaven, subratlla l'Institut Armat- van aconseguir donar-li abast en un carrer sense eixida de Torrevella pròxima a la N-322, a l'altura del punt quilomètric 50,300, per la qual cosa el conductor es va veure obligat a parar.

Segons realitzaven el seguiment, els agents van comprovar com en el mateix dia, el vehicle havia estat involucrat en un accident, amb fugida inclosa, a Oriola.

Una vegada que van aconseguir que el turisme detinguera la marxa, els agents van constatar que conduïa un home, el qual en veure's acorralat, va abandonar el mateix enmig del carrer, posant en risc a altres vehicles que circulaven per la mateixa via, i va fugir del lloc a peu.

Encara que el presumpte delinqüent va ser interceptat pels agents, aquest va intentar escapar-se i, per a açò, no va dubtar a forcejar amb els mateixos, arribant fins i tot a causar lesions lleus a un d'ells.

Després de ser reduït, es va procedir in situ a la seua detenció i es va comprovar que es tractava d'un home de 21 anys d'edat i amb multitud d'antecedents policials relacionats amb delictes contra el patrimoni.

A continuació, es va realitzar un registre de l'interior del vehicle, i van trobar amagada una arma blanca, alguns grams de marihuana i diverses joies de dubtosa procedència.

Realitzades les corresponents gestions amb les joies trobades, es va poder esbrinar que havien sigut robades de l'interior d'una vivenda en la matinada del mateix dia a Oriola, lloc on a més va sostraure les claus del vehicle que posteriorment va utilitzar.

El propietari de l'habitatge i del vehicle robat, en estar de vacacions a Suècia, no es va adonar dels robatoris fins que els agents li ho van comunicar via telefònica.

Per tot açò, s'han imputat el detingut dos delictes contra la seguretat vial (un per conduir de forma manifestament temerària i un altre per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai permís i/o llicència de conducció); un delicte de desobediència greu a l'autoritat o als seus agents, un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i un altre delicte de robatori amb força en interior de vivenda.

El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Guàrdia i Instrucció de Torrevella, qui ha decretat la seua posada en llibertat amb la imposició de mesures cautelars.