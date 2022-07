El PP cuestiona que la salida de Lastra sea "el camino de la igualdad" y Vox critica que la única salida para conciliar sea dimitir

Dirigentes de PP y Vox han criticado duramente la justificación dada por Adriana Lastra para dimitir de su cargo como vicesecretaria general del PSOE. La que ha sido número dos socialista los últimos años ha alegado "motivos personales" por una baja laboral que se va a prolongar en el tiempo. Lastra está embarazada y sale de cuentas el próximo noviembre. Para el PP, este no es "el camino de la igualdad", mientras que desde Vox critican que la salida para poder conciliar sea dejar el cargo.

"Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien. Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe. Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones". El tuit de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, es casi un fresco de la reacción social general fuera de los cuarteles socialistas tras la dimisión de Lastra.

Isabel Díaz Ayuso no ha querido pisar el charco por tratarse de "una cuestión que afecta al Partido Socialista". "No tengo nada que decir, todo mi respeto", ha bordeado la presidenta madrileña, ciñéndose a los motivos alegados por Lastra.

La salida de la ex número dos del PSOE se produce tras la debacle socialista en Andalucía y tras los rumores que señalaban un enfrentamiento con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en una guerra de poder interna. Todo parece indicar que el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, aprovechará el cese de Lastra para acometer una renovación de Ferraz con vistas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Olona: "No debería verse obligada a dimitir"

También en Vox se han escalonado las reacciones a la dimisión de Lastra. La más sonada, la de Macarena Olona desde Andalucía. "Una mujer no debería verse obligada a dimitir por un embarazo", ha firmado en Twitter. La portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, que ha participado hoy en una ronda de contactos previa a la investidura de Juanma Moreno, considera una "excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el PSOE" para encubrir lo que considera, "en realidad, un cese".

Olona ha lamentado que “el partido que se dice a sí mismo progresista y feminista, ante el embarazo de una mujer con un puesto de responsabilidad, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar”.

Jorge Buxadé, vicesecretario de Acción Política de Vox, ha asegurado que le parece "muy bien" la dimisión de Lastra para "cuidarse a sí misma y a su bebé". Para Buxadé, es motivo de alegría "el embarazo de cualquier española" y le ha deseado que disfrute de su gestación y que el nacimiento de su criatura sea "maravilloso".