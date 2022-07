Ribó, obert a estudiar un protocol per a evitar determinats treballs a l'aire lliure en hores de màxima calor

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar l'estudi del paisatge dels pobles de València, preguntat per si l'Ajuntament contempla algun protocol per a regular l'activitat de persones que treballen en el carrer amb altes temperatures.

El primer edil ha assenyalat que en aquests moments no té informació sobre eixe tema, però no ha descartat la possibilitat d'abordar-ho. Ha afirmat que li preocupen les xifres de persones que moren per l'onada de calor i que aquestes incrementen.

"És un element preocupant", ha asseverat. "Crec que l'onada de calor hui comença a baixar però efectivament és un element de preocupació", ha agregat. Al seu torn, ha assenyalat que les altes temperatures que s'estan registrant no són "una casualitat a meitat de mes de juliol" i ha exposat que, "per desgràcia, augmentaran".

Joan Ribó ha comentat que mesures per a evitar la calor durant les hores de treball a l'aire lliure "s'han pres d'una manera una mica autònoma entre els diferents sectors" i ha mostrat la "flexibilitat" el consistori valencià per a tractar aquest assumpte.

"Nosaltres, flexibilitat en eixe tema en la part que afecta a l'Ajuntament", ha dit. "Sí, ho estudiarem", ha afegit el responsable municipal.

Així, ha mostrat la possibilitat, "en cas que apareguen noves onades de calor, d'establir un protocol per a en determinades situacions no tindre la gent a les hores del dia de màxima calor per ací treballant".